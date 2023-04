Juan Soler sale inesperadamente de su programa Sale el sol El viernes fue el último día del actor y conductor, quien se despidió entre lágrimas y le dedicó la más hermosa declaración de amor a su novia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entró por 6 meses y ya triplicó su tiempo de colaboración en Sale el Sol. Sin embargo, este viernes, Juan Soler sorprendía a la audiencia anunciando su despedida como conductor del espacio. Una noticia que ha supuesto un balde de agua fría para quienes cada día lo veían entusiasmados junto a sus compañeros en la mesa de debate y otras secciones del show. Con los ojos llenos de lágrimas, pero también una inmensa gratitud, el actor argentino, actualmente en el melodrama El amor invencible, se despidió de sus colegas con abrazos, sonrisas y, sobre todo, un gran agradecimiento por todo lo vivido. "Nos vamos infinitamente agradecidos de Sale el Sol a cumplir más sueños, ¡gracias!", expresó sin dejar de sonreír. Juan Soler Juan Soler sale de Sale el sol | Credit: IG/Sale el sol Sin duda, se lleva lo más importante, el amor de su pareja, Paulina Mercado, también conductora del programa de quien se enamoró poco a poco y de la forma más bonita e inesperada. Precisamente a ella le dedicó las más bellas palabras en una despedida cara a cara, emocionados y con los ojos empañados de lágrimas, pero con el convencimiento de que lo suyo es el comienzo de toda una vida juntos. El equipo al completo, desde cámaras, técnicos y otros miembros de Imagen TV, acudieron al plató para celebrarle, aplaudirle y agradecerle los gratos momentos que les hizo pasar. Una despedida llena de cariño y buena vibra que Juan se lleva en el corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como diría en un en vivo por Instagram este sábado junto a su pareja, él seguirá acudiendo de invitado, así que su relación permanecerá intacta. Mónica Noguera, Gaby Crassus, Paulina y Jean Duverger, sus compañeros de cada día, se han convertido en una gran familia, una que se mantendrá más allá de los flashes y las cámaras. ¡Todo lo mejor en esta nueva etapa, Juan!

