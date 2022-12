Juan Soler tiene un nuevo amor y es... ¡Paulina Mercado! Los hijos de Juan Soler y Paulina Mercado ya están al tanto del romance que sus padres están viviendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Soler parece haber encontrado el amor una vez más. El actor, quien recientemente anunció que estaba soltero, ahora ha reconocido que tiene un romance con la conductora de televisión Paulina Mercado. "Sí hay algo, está padre. Somos galanes, era importante darnos una oportunidad, sí, estamos saliendo", dijo Soler en el programa Sale el sol. Desde hace unos días muchos estaban hablando de un posible romance entre ambos, luego de que aparecieran en unas fotos juntos en un supermercado. No obstante, Marcado aclaró que ninguno de los dos teme a que los vean juntos. "Íbamos a comprar cosas para una cena. Ese día nos encontramos en el supermercado para comprar", contó sobre las fotos. Paulina Mercado y Juan Soler Paulina Mercado y Juan Soler | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images (2) "El que nada debe nada teme, por eso no estamos pendientes de quién nos está viendo, solo fuimos al súper a comprar unas cosas para una cena que teníamos y ya", añadió. También dijo que el romance surgió luego de una amistad cada vez más fortalecida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Éramos muy amigos. Inició una relación de amistad tan linda; él me daba consejos, yo le daba consejos a él. De verdad, teníamos una relación muy linda. De pronto yo estaba sola, él estaba solo, empezamos a coincidir y dijimos: 'Ok, ¿salimos?'", sostuvo. Por otra parte, aseguraron que los hijos de ambos están al tanto de la relación que en estos momentos tienen. Este nuevo romance cae de sorpresa ya que a mitad de noviembre Soler aseguró que estaba soltero tras haber puesto fin a su noviazgo con María Jose Barbaglia, con quien hace 40 años tuvo una relación en Argentina.

