Juan Soler revela que nuevamente está soltero: "Me estaba empezando a apagar" Tras dar a conocer que estaba estrenando romance con una conductora de televisión, Juan Soler ahora sorprende al anunciar que está soltero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Juan Soler dio a conocer que estaba saliendo románticamente con Paulina Mercado, su compañera de la emisión matutina Sale el sol. Esta declaración levantó ámpula y su exesposa Maki Moguilevsly se pronunció al respecto y quiso cerrar el tema de las relaciones sentimentales del actor de manera definitiva. Ahora, causa sorpresa que el protagonista de la telenovela La mexicana y el güero asegure que ha terminado con su novia. Todo comenzó cuando en dicho programa, de Imagen TV, los presentadores realizaban un juego con tiro al blanco; al famoso, quien estaba sentado al lado de Mercado, le tocó decir una confesión. Así, mencionó que aparentemente está soltero de nueva cuenta. "Una confesión", mencionó Soler. "Bueno, acabo de terminar una relación con la novia con la que estaba porque empecé a tener problemas serios psicológicos. Entonces, de la mano de mi psicóloga, tomé la decisión y, bueno, sí dolió". De acuerdo con el conductor de origen argentino, estar con esa persona lo hizo sentir que ya no era él; por lo tanto, consideró que el idilio debía terminar. "La distancia, la autoestima, la soledad, la necesidad del cariñito y todo. Me estaba empezando a apagar", concluyó. Juan Soler attends at red carpet of Tennis Fest Credit: Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Paulina Mercado se mantuvo en silencio durante esta declaración. Acto seguido, la actividad continuó con otro miembro del panel de conductores. Como Juan Soler no dio el nombre de la novia con la que ha concluido su romance, abrió la especulación de que quizá estaba hablando de una pareja anterior y no de la presentadora mexicana. Eso quizá se descubra más adelante.

