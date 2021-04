Juan Soler revela que está enamorado. "Estoy muy contento" Al parecer, la relación sentimental de Juan Soler con Maki ya ha quedado atrás y ahora el actor se da una nueva oportunidad en el amor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de 15 años de matrimonio, Juan Soler y Maki anunciaron su separación que, más tarde, terminaría en divorcio. Ahora, cada uno está buscando darse una nueva oportunidad sentimental; por ello, el actor reveló que está enamorado de su actual pareja, de la cual no revela su identidad porque no es una figura pública, aunque se ha rumorado que es una abogada. "Estoy contento. Realmente, muy contento", confesó Soler a los medios de comunicación. "No [estoy guardando la relación] en secreto, solo en el lugar que corresponde. Ella es no una persona del medio". También reiteró que con su exesposa mantiene una relación armoniosa y siempre le presta su apoyo cuando lo necesita. Sin embargo, eso no significa que alguna intervenga en sus decisiones personales o emocionales. "Nos llevamos muy bien, cuando nos separamos dijimos que esa era la base de una buena relación; transformar el amor en lo que toque luego, pero siempre con mucho respeto, con mucha responsabilidad; una relación que sea digna", advirtió. "Hay mucho respeto con Maki, mucho cariño también", agregó. "Pero cada quien tiene su vida, sus cosas". Juan Soler Juan Soler | Credit: Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de marzo, Juan Soler anunció que debutaba como abuelo ya que su hija mayor, Valentina, dio a luz una niña que lleva por nombre Alfonsina. Desafortunadamente, aún no ha podido conocer a su nieta, debido a que las restricciones sanitarias no le permiten viajar a Argentina, aunque espera pueda hacerlo muy pronto. "Soy buenísimo cambiando pañales, tengo tres hijas", bromeó. "Me siento muy contento [como abuelo]. ¿Qué tal Alfonsina? ¿No está divina, no está hermosísima? Estoy muy agradecido con la vida. Con muchas ganas de ir a abrazarla, ahora no se puede viajar", comentó. "Apenas se abran las fronteras, me tendrán con la foto [teniendo en brazos] a la querida Alfonsina".

