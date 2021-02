Close

Juan Soler revela en exclusiva que está enamorado: “Me tiene muy contento” El galán de telenovelas, que pronto se convertirá en abuelo, habló con una sonrisa de oreja a oreja de su nueva conquista y dio a conocer el nombre de su nieta. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la coqueta sonrisa que le caracteriza, el galán de telenovelas Juan Soler reveló en exclusiva que le está dando una nueva oportunidad al amor. En una entrevista virtual desde Ciudad de México para el programa People VIP, el actor argentino confesó que hace poco conoció a una persona especial y aunque no dio a conocer su nombre, aclaró que es una mujer fuera del mundo del entretenimiento. "Hay alguien especial hace muy poco tiempo, es completamente fuera de este medio. Entonces sí va a quedar dentro de mi circulo intimo, pero sí hay una persona muy especial en este momento y me tiene muy contento", dijo con una sonrisa de oreja a oreja el protagonista de exitosas telenovelas como Cañaveral de pasiones y Marido en alquiler. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soler, quien pronto se convertirá en abuelo por primera vez gracias a su hija Valentina, dijo estar muy contento e ilusionado. Aseguró ser una persona que le gusta disfrutar a plenitud de los momentos y no tener expectativas. "Tengo el corazón lleno de amor por esa bebé que todavía no conozco, pero sí sé que Alfonsina va a ser un complemento en la vida de Juan Soler", expresó agradecido. Sobre su experiencia como protagonista en la telenovela La mexicana y el güero junto a Itati Cantoral, dijo que fue extraordinario trabajar con ella y la catalogó de mujer muy profesional y entregada al proyecto, que se empezó a desarrollar en plena pandemia. "La química es el resultado de juntar a dos profesionales que traspasan lo personal para volverlo casi personal y se entregan por completo al personaje", contó. "Estábamos compenetrados y muy comprometidos, y todo eso se ve en pantalla", agregó.

