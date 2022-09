Juan Soler atacado por estar con Cristián de la Fuente durante el beso: así reacciona El actor mexicano se encontraba con su amigo en el momento de los hechos. Tanto él como Cristián han sido duramente criticados, pero Juan no se ha quedado callado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la polémica sobre la supuesta infidelidad de Cristián de la Fuente, ahora es Juan Soler en quien se posan todas las miradas. ¿Por qué? Por estar junto al chileno en el bar el día que pasó el famoso beso. Las críticas contra ambos actores no han cesado desde entonces. Mientras el esposo de Angélica Castro ya daba las explicaciones necesarias en un escueto mensaje donde reconocía su "error", Juan ha compartido un mensaje encendido en sus redes sociales. Juan Soler y Cristián de la Fuente Juan Soler y Cristián de la Fuente | Credit: IG/Juan Soler Aunque en ningún momento hace referencia a su amigo ni tampoco a lo sucedido, sus palabras dejan en evidencia a lo que se refiere. "Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió: "Cuando tus palabras no sean más valiosas que tu silencio, ¡mejor cállate! Los adoro", concluyó su publicación. Las respuesta por parte de sus seguidores están divididas. Algunos aplauden su escrito, pero otros siguen acusándole de cómplice de una traición. "Siempre se defienden los hombres", "Totalmente de acuerdo", "Defendiendo lo indefendible", "No justifiques una infidelidad", "Sabias palabras", escribieron algunos con notables diferencias de opiniones. Por el momento, ni Cristian ni su pareja han vuelto a dar más declaraciones sobre lo sucedido en sus vidas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Soler atacado por estar con Cristián de la Fuente durante el beso: así reacciona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.