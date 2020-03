Después de dos meses retirado de las redes Juan Soler regresa con look renovado y le llueven los piropos El actor argentino ha vuelto al mundo virtual mucho más renovado y no han parado de lloverle propuestas indecentes. ¡Está guapísimo! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En enero y de forma sorpresiva, Juan Soler se despedía temporalmente de las redes sociales después de ser uno de los artistas más interactivos y comunicativos en las mismas. A pesar de su marcha, que ha durado casi dos meses, sus seguidores seguían mandándole mensajes de cariño cada día esperando su regreso pronto. Sus deseos son órdenes y el actor ya está de vuelta por Instagram con publicaciones maravillosas. La última es junto a sus hijas de las que no se separa en estos días de encierro con motivo del coronavirus. “La cuarentena y la familia. La mejor excusa para disfrutar del amor y compañía de tus hijas. Si no es hoy, ¿cuándo?”, ha escrito. Además de sacar su lado más divertido, Juan se ve espectacular con un rejuvenecido cambio de look, barbita incluida, que no ha pasado desapercibido, ni mucho menos, para sus seguidoras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de un juego con sus princesas, el actor de los 54 años mejor llevados dejaba ver esa imagen, más moderna y estrenando corte de pelo que le ha hecho merecedor de un sinfín de piropos y propuestas poco decentes. “Qué guapo te ves”, “Qué bebé el papá”, “Me enamoras”, Qué lindo papá, un churro”, “No es legal ser tan guapo”, han escrito tan solo algunas de sus admiradoras. Juan se ve feliz junto a sus grandes amores en estos momentos, sus hijas Mía y Azul, su gran consuelo y mayor bendición. Advertisement

Close Share options

Close View image Después de dos meses retirado de las redes Juan Soler regresa con look renovado y le llueven los piropos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.