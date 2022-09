Juan Soler reacciona a críticas por ser supuesto testigo de la infidelidad de Christian de Fuente Los señalamientos en contra de Juan Soler no cesan; ante ello, el actor decidió reaccionar de manera directa ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dieron a conocer unas imágenes donde se ve a Cristián de la Fuente estaba besando apasionadamente a una mujer que no es su esposa. Si bien el actor asumió su responsabilidad y enfrentó el tema, las cosas no se detuvieron ahí, debido a que se descubrió que, en aquel momento, estaba acompañado de su colega Juan Soler; lo cual, desató una serie de críticas en contra del también conductor de televisión. Ante ello, Soler no dudó en enfrentar a sus detractores. "Cuándo tus palabras, no sean más valiosas que tu silencio, ¡¡mejor cállate!!! ¡¡¡Los Adoro!!!", escribió en su cuenta de Instagram. "Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas". Acompañó ambos textos con una imagen donde el protagonista de la telenovela La mexicana y el güero muestra una enorme sonrisa. Los usuarios se pronunciaron ante estos mensajes. "La verdad es que como hombres que son se tapan todo. No creo que sea la primera vez que pase. Él dice eso por que lo cacharon en la movida, pero la esposa en Chile y él aquí. ¿Cuántas veces no habrá pasado lo mismo y la pobre mujer ni cuenta? Juan puso un video donde se ve la chica y luego lo borró", mencionó una internauta. Juan Soler Juan Soler | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios encontrados continuaron. "No somos nadie para juzgar a nadie. Porque con la misma vara que mides, serás medido"; "No Señor Soler no es con usted; en su caso es libre, pero hagámonos responsables. Que pena es que justifique de esta manera lo indefendible. Una jovencita con un viejo lobo de mar, por Dios", y "Se cubren las espaldas entre hombres, si la cosa fuera al lado contrario, serian las penas del infierno para la mujer, él no cometió un error, él hizo lo que quiso y le dio la gana sin pensar en las consecuencias, y más si da cátedra de moral; así que no aclare que igual oscurece". Al parecer, Juan Soler desea cerrar esta controversia donde se vio involucrado. Solo el tiempo dirá si los señalamientos en su contra continúan.

