Juan Soler reacciona a declaraciones de su ex Maki quien reveló que ya están divorciados Hace unos días, Maki Moguilevsky dio a conocer que, tras un largo proceso, se había concluido el divorcio con Juan Soler. El actor se pronunció al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Maki Moguilevsky dio a conocer que tras cuatro años de separación y 15 de matrimonio, por fin había concluido su proceso de divorcio con Juan Soler. Si bien, ambos mantienen una muy buena relación, la famosa admitió que fue una situación incómoda. "Juan y yo teníamos firmado el divorcio. Lo logramos hace poquito, el convenio", mencionó en aquel momento. Además, la actriz de origen argentino dejó claro que la pareja no tenía prisa por concluir este proceso y se fue retrasando hasta ahora, que finalmente, el matrimonio ha quedado oficialmente disuelto. "Es como, no importa luego firmo, luego me divorcio", agregó. "Luego veo lo del convenio, luego veo como queda, que me deja él, que me quedo yo. Como que siempre vas postergando". Ante estas declaraciones, el actor fue cuestionado de manera pública y fue evidente que le incomodó que se ventilara este asunto personal. "¿Sí? ¿Dónde salió eso [del divorcio con Maki]? ¿Quién dijo eso?", preguntó Soler a los medios de comunicación visiblemente molesto. "¡Qué bonito! ¡Ok, está bien! ¡Buenísimo!". Juan Soler y Maki Credit: Alexander Tamargo/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también conductor de la emisión mexicana matutina Sale el sol, también se mostró enojado cuando salieron preguntas en torno al video donde Cristián de la Fuente fue captado con una joven en un bar y Soler estaba presente. "¡Qué aburrido eso!", advirtió. Juan Soler dio a conocer de manera pública que mantiene un romance con María José Barbaglia, una antigua novia con la que se reencontró y que no forma parte del medio del espectáculo. Por su parte y hasta el momento, Maki Moguilevsky no ha sido relacionada sentimentalmente con ningún otro caballero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Soler reacciona a declaraciones de su ex Maki quien reveló que ya están divorciados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.