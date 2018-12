Juan Soler y su esposa Maki sorprendieron a muchos este lunes al anunciar a través de un comunicado de prensa la noticia de su separación tras 15 años juntos y dos hijas en común.

“Por medio del presente comunicado queremos compartirles la decisión tomada como pareja de mutuo acuerdo, muy meditada, desde el cariño y respeto que nos tenemos de PONER UNA PAUSA EN nuestro matrimonio. SEPARARNOS Y DARNOS UN TIEMPO”, reza el comunicado que tanto Juan como Maki compartieron en sus respectivas redes sociales.

Pocas horas después de hacerse pública la separación, el galán argentino daba sus primeras declaraciones ante el micrófono del periodista mexicano Eden Job Dorantes.

Si bien no quiso hablar mucho el tema, pues como se dejó claro en el comunicado ninguno de los involucrados piensa dar más detalles al respecto; el que fuera protagonista de la exitosa telenovela mexicana Cuando me enamoro aseguró que su amor por Maki ‘sigue intacto’.

“Yo siempre he sido muy respetuoso con la prensa y sé que la prensa va a ser muy respetuosa con nosotros. Nunca he tenido nada que esconder, esto no lo estoy escondiendo tampoco, pero tampoco lo estoy ampliando y no se va a ampliar el tema”, declaró Soler.

“Así se va a quedar y el amor por mis hijas y por Maki sigue intacto y ya”, aseguró el argentino.

Según explicaron Juan y Maki en el comunicado, la decisión de separarse no se debió a terceras personas.

“Nuestra relación sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países. El mantener una distancia constante no fue favorable para nuestra relación”, se sinceró la pareja.

El tiempo dirá si se trata de una separación definitiva o si solo estamos ante un punto y aparte en su matrimonio.

Por el momento ambos han preferido tomar caminos separados.