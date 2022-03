Juan Soler y Paola Rojas, ¿enamorados? ¡El video que podría confirmar su romance! ¡Las redes arden tras ver cómo el actor vuelve a aparecer feliz junto a la famosa periodista! Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes están sedientas de historias de amor entre las celebridades. Muchos internautas prueban ser mejores detectives que muchas autoridades y, según los rumores de los usuarios de las redes, el célebre actor Juan Soler y la famosa periodista, Paola Rojas, podrían estar viviendo un bonito romance. Muchos aseguran ver en el último video en el que aparecen juntos la confirmación de su posible historia de amor. Todo comenzó cuando la ex del famoso jugador de fútbol Zague compartió una imagen el pasado mes de enero junto al ex de Maki Moguilevsky, en el que el histrión y la conductora se veían relajados y felices. "Siempre un gusto coincidir, querido", escribió ella bajo el bello retrato. "Pao, querida, ¡lo mejor siempre!, te adoro", respondió el atractivo argentino. "¡Se ven muy bien juntos!" avisaba una fan de la periodista. "¿No hay chance?", preguntaba entre risas. Paola Rojas Juan Soler Credit: IG Paola Rojas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ayer, Paola Rojas compartió en sus redes de Instagram un divertido clip de su asistencia a un cumpleaños, en el que aparecía feliz junto al actor, quien parece le estuviera agarrando de la cintura o más bien estarían tomados de la mano. "¡Buena!", comentó Juan Soler en el feed bajo las imágenes. "Gran cumple del buen Santi", añadió junto a un romántico emoji, lanzando un besito a la conductora. Los fans de la pareja no tardaron un segundo en dar por hecho el romance entre los dos amigos: "¡Apuesto todo por esta pareja! Brillan juntos", reflexionó una usuaria; "¡se ven geniales! Vivan la vida, cierren ojos y oídos al mundo, y vivan en su planeta una nueva historia", comentó alguien más; "Me da mucho gusto ver a Paola Rojas y Juan Soler tan felices", reflexionó un tercero. Paola Rojas Juan Soler Credit: IG Paola Rojas Solo el tiempo dirá si ambas celebridades son solo amigos o verdaderamente floreció una relación entre ellos. Vds. qué opinan... ¿Les gustan cómo pareja?

