Juan Soler defiende su comentario sobre Mónica Noguera tras su abrupta salida del show Sale el Sol Después de su inesperada salida del programa Sale el sol, Juan Soler defiende su polémico comentario sobre Mónica Noguera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Soler lloró al anunciar su inesperada salida del programa Sale el sol. El pasado viernes 28 de abril fue el último día del actor y presentador, quien se despidió entre lágrimas. Ahora sale a la luz que un comentario sobre su colega Mónica Noguera en el programa causó controversia. En un video en vivo que grabó con su novia Paulina Mercado, el actor contó su versión de los hechos. Soler dice que su intención no fue ofender a Noguera al decir que sus piernas "se debe ver increíble en los hombros de cualquiera, se debe ver impresionante". Todo ocurrió ante las cámaras del show cuando la presentadora Paulina Mercado piropeó a Noguera: "¡Mónica qué piernas tienes!". Noguera le da las gracias y entonces Soler añade su comentario, a lo que Noguera responde: "Juan Soler, cuidado compadre". Según el histrión de telenovelas como Rubí y Cañaveral de pasiones, él lo vio como un simple halago a su colega. "Vengo de otra época. Soy nacido en 1966, con otro tipo de formación y de educación, nosotros decimos las cosas de una manera muy rústica, directa, sin tapujos, sin prejuicios", explicó el argentino. Juan Soler y Monica Noguera Credit: Rodrigo Vaz/FilmMagic; Carlos Tischler/Getty Images "No fue con la intención de faltarle al respeto, realmente soy muy respetuoso con las mujeres. Mónica tiene su pareja, a quien quiero muchísimo y no fue con la intención de faltarle el respeto ni a Mónica ni a las mujeres en general", dijo Soler en su video en Instagram. Paulina Mercado mostró su total apoyo a su novio y dijo que el comentario no le causó celos o indignación. "Estamos muy plenos, estamos felices", dijo ella. "Nunca me he sentido tan segura en una relación. Nunca nadie antes me ha dado el lugar que me da Juan Soler", afirmó Mercado. Al abordar lo sucedido en el show con Mónica Noguera, Mercado aseguró: "Mónica la amamos, es muy amiga nuestra y es comadre de Juan". Soler añadió que tiene "30 años de relación con Mónica", ya que es una de las mejores amigas de su exesposa Maki y es la madrina de su hija Azul. "Me niego a reconocer que le falté el respeto porque no fue así", afirmó el actor. "Fue un chiste que hoy la gente lamentablemente está con la piel muy delgada. Esa es la explicación y ya no vamos a hablar más del tema". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Monica Noguera Credit: Carlos Tischler/Getty Images Soler añadió que "una de las razones" por las que salió de Sale el sol es que grabará una película en Guadalajara y luego una serie cómica para Televisa y un show del que aún no puede dar detalles. "Ya estoy ocupado hasta febrero o marzo del próximo año, entonces lamentablemente ya no pude combinar con Sale el sol mi participación en los otros proyectos que son igual de importantes para mí", reveló. Juan Soler Credit: (Rodrigo Vaz/FilmMagic) El actor argentino —quien actúa en la telenovela El amor invencible— dijo sentirse agradecido de su paso por el show. "Nos vamos infinitamente agradecidos de Sale el Sol a cumplir más sueños. ¡Gracias!", dijo Soler. Hasta ahora Mónica Noguera no ha hablado públicamente sobre este tema.

