Juan Soler hace una reflexión sobre el amor tras anunciarse que su exmujer Maky tiene novio El actor argentino ha hablado del amor en su rincón favorito, sus redes sociales, donde en un emotivo mensaje ha dejado claro que jamás renunciará a ese sentimiento. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En los últimos tiempos las redes sociales de Juan Soler se han convertido en un despliegue de positividad y buenos deseos. El actor argentino luce fantástico a sus 53 años, sus visitas al gimnasio se han hecho notar en su físico y bienestar en general, presumiendo siempre su mejor accesorio, la sonrisa. Ni siquiera el anuncio del nuevo romance de su expareja, Maky Soler, se la ha borrado. Por el contrario, el protagonista de la obra teatral ¿Mi marido es o se hace? la muestra con más fuerza y ganas que nunca. En una de sus más recientes historias de Instagram el actor hizo referencia al amor en un tono muy romántico, confiando en este sentimiento que tanto le ha dado y del que no pierde la esperanza. Image zoom Instagram Juan Soler "Misterioso amor", comienza. "Eres esa historia que siempre me gusta contar", ha colgado como cita. Una de las muchas que siempre comparte con sus seguidores en tono optimista a pesar de los momentos menos bonitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú decides cómo encarar tu día. Los que te quieran ver mal, ¡que se jod…!", ha escrito junto a una imagen de lo más risueña. Ese es su estado actual y su mensaje principal, que nada ni nadie te robe la alegría. Su amor con Maky le dio el mayor regalo de todos, sus dos hijas con quienes sigue compartiendo los momentos más felices de su vida. Por ahora ellas son las grandes mujeres de su vida. Las jóvenes y su trabajo ocupan su atención en estos momentos, pero como indica la frase que el actor ha publicado, el amor siempre será bienvenido. Con esa increíble actitud y un físico en plena forma ¡seguro que candidatas no le faltan! Advertisement

