Juan Soler feliz tras volver con su primera novia de hace 40 años: "Estoy muy contento" Juan Soler no había hablado tan abiertamente de lo que estaba viviendo con su actual pareja, que había sido su primera novia hace 40 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como si se tratara de una película romántica de Hollywood, Juan Soler se han vuelto a reencontrar con la primera mujer que le robó el corazón hace ya 40 años. María Jose Barbaglia fue la primera novia del actor argentino y ahora, varias décadas después de dejar de verse, viven un romance maduro y de ensueño. Aunque ya se conocía que Soler estaba saliendo con la también argentina y ella compartía en su perfil de Instagram varias de las aventuras que suelen hacer juntos, lo cierto es que el actor no había hablado tan abiertamente de lo que estaba viviendo hasta ahora. "Pasé dos años y medio separado hasta que me reencontré con María José en una cena. María José fue mi primera novia en mi ciudad de Argentina, en Tucumán, éramos compañeros de escuela, nos sentábamos banco con banco", dijo Soler en entrevista con para el canal de YouTube de Matilde Obregón. Según el actor, su noviazgo comenzó cuando tenían 15 años y terminó cuando tenían 20. "Nos preguntamos siempre por qué terminamos y no lo sabemos, era una relación muy linda, jamás nos peleábamos. De hecho, nuestros amigos recuerdan que éramos una pareja que no nos peleábamos nunca. Terminamos y llevamos una buena relación, nos veíamos con mucho cariño", dijo. Incluso Maki Moguilevsky, con quien el actor tiene dos hijas y permaneció en una relación por 15 años, conoció a Barbaglia. "Maky la conoció hace muchísimos años, cuando Mía (su hija) tenía 7 meses, coincidimos en una reunión y estaba María José con su marido y ahí coincidimos, hablamos, platicamos, convivimos unos minutos", contó. Ahora, cuando ambos tienen 56 años e hijos con otras personas, la vida los ha vuelto a poner en el mismo camino. "Nos reencontramos allá, en una cena de excompañeros y nos empezamos a hablar, a textearnos y luego yo viajé a Argentina para verla, fue en mi viaje anual para ver a mi familia, hablamos y dijimos: '¿Por qué no probamos?'", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soler aseguró que aunque ella se mantiene viviendo en Argentina y él en México, está muy feliz con la relación. En las fotos en las que han aparecido juntos se les ha visto lo mismo en la exposición Monet & Friends que volando en globo aerostático las pirámides de Teotihuacán. "Yo estoy muy contento, la verdad. Es una relación madura, de dos personas que ya están muy hechos", aseguró.

