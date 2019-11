Juan Soler habla por primera vez del estado de su corazón y reconoce que tiene una nueva ilusión El actor argentino ha salido en defensa de su exmujer Maky Soler tras anunciar noviazgo y tímidamente ha reconocido que él también está muy ilusionado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con carácter, así como es él, pero sin perder jamás la sonrisa, Juan Soler ha hablado alto y claro en una entrevista por primera vez sobre todo lo que se ha dicho de su vida privada. Especialmente tras el anuncio de divorcio con Maky Soler y los meses posteriores al mismo. Ante todo está encantado de la vida de que su expareja sea feliz. Ella sigue ocupando un lugar privilegiado en su corazón como madre de sus hijas y mujer de su vida que ha sido. "La relación que tengo con ella es muy buena", asevera por si a alguien le quedaban dudas en el programa De Primera Mano. "No estoy celoso. Si la relación es cierta me imagino que ha de ser muy buen tipo porque Maky no se equivocaría en eso", dice sobre el posible nuevo romance de la argentina. Y tú, ¿estás enamorado? Le preguntó abiertamente Gustavo Adolfo Infante. "Estoy en eso, estoy en eso", contó soltando una traviesa carcajada que lo dijo todo. "No puedo decirlo por guardar las formas y porque soy así", expresó, asegurando que el post que hizo sobre ese ‘misterioso amor' estaba dirigido a esta persona con la que apenas empieza a construir algo bonito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Menos agradables fueron sus palabras hacia la periodista Paty Chapoy a quien aclaró unos temas que según el actor ella había contado sin evidencias y haciendo mucho daño. "Fue horrible que hayas dicho que yo me lucro con mi familia, que todo esto lo estoy haciendo para reactivar mi carrera. Mi carrera jamás se cayó, protagonicé en tu empresa dos series para Netfix, tres películas, dos obras de teatros, tengo mi fábrica. No te lo voy a permitir Paty, me pareció una falta de respeto", dijo mirando a cámara. Ha quedado muy claro Juan. Enamorado o no, el actor de 53 años, que luce más en forma y apuesto que nunca, ha demostrado ser un hombre que ama su trabajo y sabe compaginar su vida frente a las cámaras con la de papá orgulloso. Felices de verte entusiasmado en todo lo que haces. Advertisement

