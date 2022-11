Juan Soler estuvo en prisión porque su padre hizo la denuncia Por primera vez, Juan Soler revela un pasaje muy complicado de su vida. Así, el actor mencionó que su padre lo entregó a las autoridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Juan Soler era joven tuvo una experiencia que lo marcó de manera positiva, debido a que su fallecido padre, Juan Valls, le dio una lección que jamás olvidará. Todo comenzó luego de que el actor realizara un acto inadecuado y asegura que haría lo mismo que su progenitor. "[Si descubro que un hijo mío cometió un delito] haría lo que hizo mi papá, que fue demandarme", respondió al programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). El famoso de origen argentino relató lo que ocasionó que su padre tomara una decisión tan drástica como aquella. "Fue un acontecimiento desafortunado porque en un bar", explicó. "¡Qué madriza [golpiza] le puse al cabrón [hombre]. Este señor agredió a mi hermano. Sí, lo defendí. Pero luego me acusaron de abuso en la legítima defensa porque le tendría que haber pegado una vez y no 160 como le pegué". Así, Valls decidió que lo correcto es que su hijo se hiciera responsable de sus actos y lo llevó él mismo para entregarlo a las autoridades. "Terminó en el hospital el señor, no estuvo bueno", reconoció. Juan Soler Juan Soler | Credit: Armando Mota/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Mi papá] me llevó a [la comisaría] y dijo: 'él fue'. Me encantó que lo hiciera", advirtió. "Me dijo 'ven, ven, súbete al coche'. [Le pregunté] '¿dónde vamos, papá?'. [Él me respondió] 'ya vas a ver a dónde vamos' y me llevó a la comisaría. Y dijo: 'mi hijo fue el que hizo esto'", contó."Estuve detenido tres días completos". Juan Soler está convencido que fue lo mejor que su padre pudo hacer para ayudarlo y ahora lo ve como una anécdota y una lección de vida.

