Juan Soler hace público su mayor dolor: "Estuve dos años deprimido. Fui un inservible" El tiempo todo lo cura y así ha sido el caso de Juan Soler. A sus 56 años brilla como actor y luce mejor que nunca. Así recuerda hoy uno de los momentos que más duro le tocó y que ya superó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es el galán de galanes por excelencia. Los papeles de Juan Soler en telenovelas como Cuando me enamoro, Bajo la misma piel o Locura de amor, entre otras, han tocado los corazones de millones de personas en todo el globo terráqueo. A sus 56 años, además de estas historias en la ficción, el actor argentino también ha vivido situaciones personales en todos sus matices y no tiene problema en confesarlo. Es y ha sido muy feliz, pero también ha tocado fondo ante experiencias más duras. En una sincera y entrañable charla con la periodista Mara Castañeda, el respetado actor no tuvo reparo en compartir uno de los momentos más tristes de su vida: su divorcio con Maki. Aunque ya han pasado unos años y todo está superado, reconoció que este capítulo fue muy doloroso. "Para mí fue un golpe muy fuerte. Estuve dos años deprimido donde fui un inservible, no produje nada, no aceptaba trabajos, no trabajaba y hacía un esfuerzo enorme cuando me tocaba ir a trabajar, fu un impasse bastante duro", explicó sin filtro alguno. Para Juan no había proyecto más importante que el de construir una familia sólida para el resto de su vida, por eso el divorcio supuso una gran decepción. Sin embargo, hoy entiende que su familia son esos dos tesoros que tiene como hijas: Mía y Azul. Ellas son fruto de un gran amor que ha resultado en dos seres humanos valiosos y muy hermosos, por dentro y fuera. Aunque las razones reales de su separación con la también actriz quedan estrictamente para ellos, de sus palabras se desprende que la mamá de sus chicas necesitaba tomar otro rumbo distinto. Juan Soler, Maki, famosos en twitter Credit: Twitter "La explicación que viene del otro lado es que maduró de una forma diferente, que algo cambió en ella. Se lo respeto totalmente y ya, y se acabó", concluyó sobre el tema, el cual ya quedó en el pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos mantienen una relación sumamente cordial por su familia y por el inmenso amor que se tuvieron. Juan está repleto de ilusiones, de proyectos y, por supuesto, de amor, sentimiento que desborda. Juan Soler Juan Soler | Credit: Mezcalent Su corazón lo ocupa María José, su primera novia de la adolescencia. Y si bien la distancia lo complica todo, el actor vive el presente sin pensar en el futuro. "Que dure lo que tenga que durar", expresó con cariño. El amor que sí es eterno es el de su público, quien siempre celebra verle así de feliz.

