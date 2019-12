Juan Soler conmueve con unos románticos y nostálgicos mensajes de amor de fin de año El actor ha compartido unas emotivas publicaciones sobre sus sentimientos y el estado actual de su corazón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha sido un año lleno de emociones para Juan Soler, siempre transparente y sincero con sus seguidores en las redes. En este rincón virtual el actor ha compartido abiertamente lo que siente su corazón y cómo enfrenta la vida y el futuro en el campo personal. A unos días de despedir el 2019, el protagonista de Me declaro culpable ha publicado una serie de mensajes relativos al amor donde hace referencia a lo que fue y a lo que viene con las ideas claras y mucho optimismo. “Y de repente sabes que es hora de comenzar algo nuevo y confiar en la magia de los comienzos”, dice uno de los escritos que ha subido en sus historias de Instagram. Image zoom Image zoom Image zoom Bajo el título de “Misterioso amor”, Juan, que se separó de su ya exmujer Maky Soler hace ya más de un año, hace referencia ese amor que acaba de una forma pero que continua de otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Se separaron, ella tomó el camino de la izquierda, él, el de la derecha pero olvidaron algo, el mundo es redondo”. Image zoom Juan Soler A pesar de dejar atrás más de 16 años de amor y una relación maravillosa que se ha convertido en una gran amistad, Juan apuesta por la vida, por el futuro y la nuevas oportunidades. Y no solamente en el amor, sino en todos los campos. “Afortunadamente siempre existe otro día, y otros sueños, y otras risas, y otras personas, y otras cosas”. Advertisement

