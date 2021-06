Juan Soler califica la vacuna contra COVID-19 como “una porquería” Aunque Juan Soler tiene la posibilidad de vacunarse contra COVID-19, ha mostrado una postura en contra de este proceso de inmunización. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de enero, Juan Soler celebró su cumpleaños número 55; por lo tanto, ya puede acceder a vacunarse contra COVID-19 en México, nación donde actualmente reside. Sin embargo, el actor fue tajante al mencionar que no va a realizar ese proceso de inmunización porque no cree en ello. "Prefiero no hablar del tema porque luego les voy a decir que no se vacunen [contra COVID-19], que es una mierda la vacuna, que una porquería, que todo es una mentira", advirtió Soler al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Que no hay que vacunarse porque lo que están haciendo… Entonces, ¿para qué eso?". Además de mostrar su postura contra la inoculación, el protagonista masculino de la telenovela La mexicana y el güero estalló contra el gobierno de Argentina, su país natal, debido a que las medidas sanitarias contra la pandemia las considera muy deficientes; lo cual, le ha impedido viajar a dicho lugar para conocer a su nieta Alfonsina y visitar a su hija mayor, Valentina. juan-soler.jpg Juan Soler SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuve la bendición de que Valentina me hiciera abuelo de una bebé preciosa, Alfonsina, [quien] tiene tres meses", mencionó. "Sigo sin poderla conocer porque el gobierno de Argentina que es una porquería. Es un problema enorme entrar o salir; no sabes si llegas y puedas salir de nuevo, quitaron todas las aerolíneas y hay una sola aerolínea que es un desastre, entonces no pude conocer a mi nieta todavía". Pese a todo, Juan Soler no pierde la esperanza de reunirse muy pronto con su hija y nieta; mientras tanto, continúa realizando sus compromisos profesionales.

