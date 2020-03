"Fue fuerte": así se enteró Juan Soler de que tuvo una hija en su juventud El actor argentino no se enteró de la existencia de su primogénita Valentina hasta un año y medio después de su nacimiento. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como galán de exitosas telenovelas Juan Soler ha protagonizado todo tipo de tramas, unas más enrevesadas que otras, pero probablemente ninguna llegue a ser tan impactante como la que le tocó vivir al actor argentino en la vida real hace más de 20 años. El intérprete de 54 años, que se alista para regresar próximamente a la televisión como protagonista del nuevo melodrama de Televisa La mexicana y el güero junto con Itatí Cantoral, se enteró de la noche a la mañana de que tuvo una hija en su juventud cuya existencia desconocía por completo. “Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tuvo un año y medio”, contó Soler en una entrevista con Yordi Rosado en su programa La última y nos vamos (Unicable). El actor, que tiene cerca de 1 millón de seguidores solo en Instagram, explicó que en el momento en que su expareja quedó embarazada él se encontraba en México. “Estaba chico, yo me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar y en la despedida quedó Valentina”, relató. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No fue hasta un año y medio después del nacimiento de su hija que a su regreso a Argentina, su país natal, su expareja pudo ponerse en contacto con él y darle la noticia. “Me conmueve mucho todavía hablar de ella por su entereza. Me dijo ‘no quiero nada de ti pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija’. Es tu decisión, tú puedes hacer lo que quieras, ella lleva el apellido de papá y no vengo a pedirte absolutamente nada, quiero que tú sepas nada más que en este mundo tienes una hija’”, rememoró Soler. “Fue fuerte”, reconoció el galán de exitosas telenovelas como Apuesta por un amor y Cuando me enamoro, quien obviamente decidió hacerse cargo de la menor. “Fui sin el ánimo ni de emitir un juicio ni de condenar […], fui como muy enfocado y me enamoré en el momento”, contó sobre el día en que conoció a su primogénita. Además de Valentina, Soler tiene dos hijas más, Azul y Mía, fruto de su fallido matrimonio con Maki. Advertisement

Close Share options

Close View image "Fue fuerte": así se enteró Juan Soler de que tuvo una hija en su juventud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.