Juan Soler cuenta quién es el "papa, papá" de su hija Valentina: "No sabes cómo le agradezco" Juan Soler dijo a quién considera el verdadero papá de su primogénita, Valentina, que nació en Argentina luego de que él se mudara a México a perseguir sus sueños profesionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valentina y Juan Soler Valentina y Juan Soler | Credit: Valentina Soler/Instagram El actor Juan Soler confesó a quién considera el verdadero papá de su primogénita, Valentina, que nació en Argentina luego de que él se mudara a México a perseguir sus sueños profesionales y mucho antes de conocer a Maki, con quien tuvo a sus otras dos hijas, Mía y Azul. "El papá, papá, de Valentina es Leo, que es el marido de Karina, la mamá de Valentina, y lo reconozco y no sabes cómo le agradezco a Leo cómo formó a Valentina como hija. Eso es un crédito compartido, no siento que me lleve todo el crédito", contó el actor este domingo en el show mexicano Confesiones. Valentina y Juan Soler Valentina y Juan Soler | Credit: Valentina Soler/Instagram Soler contó que en 1995, con tan solo 25 años, dejó todo lo que tenía en su país natal para emprender su carrera actoral en México. "Me compro un pasaje, llego a Televisa a la puerta 1, en ese momento la telefónica (recepcionista) era Consuelo Duval y me mandó al CEA (Centro de Educación Artística)", dijo. "Lo que realmente dejé (en Argentina) son los afectos. La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la labra, quien la habita [...] dejé muchos afectos, uno renuncia a muchas cosas cuando persigues tus sueños", sostuvo. Entre esos afectos importantes que Soler dejó en Argentina estaba su pequeña hija, de cuya existencia no tenía entonces conocimiento y a la que no supo hasta un año y medio después. "Sí, dejé a Valentina, mi hija allá, no sabía cuando nacía allá, y la conocí cuando tenía un año y medio", dijo. Juan Soler, Míralos Credit: Mezcalent Fue en un viaje de regreso a su país cuando la madre de la pequeña, quien era su novia antes de marcharse a México, le dijo que necesitaba hablar con él "de un tema muy serio". "'Eres papá. No quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija'", le contó el actor al periodista mexicano Yordi Rosado en 2020. Según dijo ahora en Confesiones, él y Karina mantienen una relación envidiable. "La mamá de Valentina es una persona increíble, una mujer a quien adoro y respeto muchísimo". "Tenemos una muy linda relación y nos une nuestra hija, aunque no nos haya unido una relación de pareja", añadió. Juan Soler Credit: Mezcalent Soler y Valentina tienen un vínculo maravilloso. La joven de ahora 29 años lo acaba de convertir en abuelo y el actor no ve el día en que pueda viajar a conocer a su nieta, Alfonsina, a quien presentó en Instagram el pasado marzo. "Te amo por siempre", le dijo a la pequeña en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soler es realmente un padre único. Luego de su separación de Maki, el protagonista de La mexicana y el güero dedicó una carta a sus hijas en la que les confirma su amor y lealtad: "Yo estaré para ustedes siempre, cuando me necesiten, y cuando no, cuando triunfen y cuando se equivoquen, cuando ríen o lloren, cuando quieran ser escuchados o están en silencio", les dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Soler cuenta quién es el "papa, papá" de su hija Valentina: "No sabes cómo le agradezco"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.