Juan Rivera se emociona hasta las lágrimas al recordar a Jenni Juan Rivera recuerda a su hermana con un tierno gesto. By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La semana previa al que hubiese sido el cumpleaños número 50 de Jenni Rivera, ha estado llena de emociones y logros para la familia Rivera, que ha visto varios proyectos hechos realidad, con el anuncio de su esperada película biográfica y la preparación del lanzamiento de un tema inédito de la cantante a estrenarse este 2 de julio. Pero la noche del jueves, durante la presentación de la colección de maquillaje de la cantante, su hermano menor, Juan Rivera, ya no pudo contenerse y con lágrimas demostró cuánto extraña a su hermana. El ahora productor que se ha mantenido alejado de las redes sociales, acudió al exclusivo evento acompañado de su esposa, para apoyar a su hermana Rosie y sus sobrinas Jacqie y Jenicka, quienes fungen como imagen de los productos. Aunque la mayoría del tiempo el hermano de la llamada Diva de la banda estuvo recluido en el área custodiada del lugar, tuvo un momento que su curiosidad se apoderó de él y se aisló para admirar cada detalle de la fiesta que festejaba a su hermana. “Lo estaba asimilando todo”, aseguró una fuente a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Las fotografías, las luces, el escenario. Claramente la extraña [a Jenni]”. Image zoom JC Olivera/Getty Images; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al también cantante le tocó presentar por primera vez en público una probadita de la canción inédita de su hermana titulada “Aparentemente bien”, con la cual, según ha dicho, Jenni volverá a ser la artista número uno en las listas de popularidad del género regional mexicano. Título que este viernes se ganó Chiquis en iTunes con el lanzamiento de su sencillo “Anímate y Verás”. ¿La desbancará su mamá la próxima semana? Advertisement EDIT POST

