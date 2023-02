Juan Rivera revela visiblemente afectado qué 'despedazó' su relación con los hijos de Jenni El hermano de la fallecida 'diva de la banda' abrió su corazón en La casa de los famosos 3 (Telemundo). "Me dolió mucho que la gente a quien yo amé como a mis propios hijos permitiera que…". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Rivera Juan Rivera; hijos de Jenni Rivera | Credit: Telemundo; Instagram Chiquis Juan Rivera es uno de los concursantes de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo) que más está sorprendiendo a la audiencia para bien. El hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera ha podido mostrar su lado más humano entre las paredes de la casa más famosa de la televisión de habla hispana, lo que le ha permitido conectar con una parte importante del público. Este domingo, Rivera abrió como nunca su corazón en el exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego y compartió los momentos más importantes y dolorosos de su vida a través de 'La curva de la vida', entre ellos la muerte de Jenni. "Uno de los puntos más bajos de mi vida [fue] el 9 de diciembre del 2012. Se llama tragedia. Fue cuando una de las personas que más amo en la vida en un segundo literal desapareció del mundo. De un día para otro me fui de tener 4 hijos a tener 9 porque yo sentía que mis sobrinos eran mi responsabilidad porque yo sé que Jenni hubiera hecho lo mismo por mí", relató el cantante visiblemente afectado y sin poder contener las lágrimas. De un día para otro me fui de tener 4 hijos a tener 9 porque yo sentía que mis sobrinos eran mi responsabilidad — Juan Rivera Juan Rivera Juan Rivera, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO "El 11 de diciembre fuimos a reconocer el cuerpo de mi hermana. Iban a ir Lupe y Gustavo nomás y recuerdo que Chiquis me dice 'no, mi tío Juan tiene que ir, él es el único que puede traer a mi mamá a casa'", contó Rivera, quien no pudo evitar romper en llanto al ser invadido por los dolorosos recuerdos. El ahora concursante de La casa de los famosos reconoció, sin embargo, que lo peor llegó después de la tragedia que sufrió su hermana. Juan Rivera Juan Rivera concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO "En el 2013 la familia Rivera se acabó. No hay manual de cómo manejar el duelo, el dolor, el sufrimiento, pero los seres humanos somos tan egoístas que solo queremos ver las cosas de nuestro mismo punto de vista, y les soy sincero no creo que mi familia jamás será la misma", lamentó. El conflicto con sus sobrinos Juan, quien cuenta con medio millón de seguidores en Instagram, también habló sobre el dolor que le causó lo sucedido con sus sobrinos, los hijos de Jenni, cuya relación "se despedazó". "Después de muchos años de intentar cuidar de mis sobrinos, que tengo que aceptar que tal vez fallé, a mi hermanita Rosy y a mí nos tacharon de rateros. Me dolió mucho que la gente a quien yo amé como a mis propios hijos permitiera que se me viera de esa manera", reconoció. Me dolió mucho que la gente a quien yo amé como a mis propios hijos permitiera que se me viera de esa manera — Juan Rivera Hijos Jenni Rivera Hijos de Jenni Rivera | Credit: Instagram Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fui drogadicto, fui alcohólico, estuve en la prisión, fui criminal, me balacearon, balaceé, pero ratero no soy", dejó claro visiblemente afectado. "Ahí se despedazó la relación con mis sobrinos".

