Juan Rivera revela detalles sobre las joyas musicales de Jenni El hermano de Jenni Rivera asegura que aún existe más música inédita de la Diva de la banda que ayudará a prolongar su legado. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una semana después del lanzamiento de la nueva canción de la fallecida cantante Jenni Rivera, su hermano y productor ejecutivo Juan Rivera asegura que aún existen más joyas musicales de la Diva de la banda que el público podrá disfrutar en años venideros. Según Juan, buscando una conversación entre los hermanos Rivera —incluidos Lupillo y Gustavo— que fue grabada para incluirla en un tema especial, él se tropezó con varias canciones inéditas de la intérprete. “Me dio la curiosidad por escuchar algo fresco de Jenni, algo nuevo. Recuerdo que habíamos en el estudio grabado la introducción de un tema que se llama ‘Hermano amigo mío’, donde participamos Lupe, Gustavo, Jenni y yo”, asegura Juan en exclusiva a People en Español. “En el afán de escuchar algo fresco, nuevo de Jenni, fui en búsqueda y agarré todos los discos duros de las sesiones de estudio de Jenni y me puse a buscar; nunca encontré la conversación [que se hizo para la introducción], pero me topé con estos temas que hemos lanzado: 'Aparentemente bien', 'Engañémoslo' y 'Quisieran tener mi lugar'”. A una semana de su lanzamiento, "Quisieran tener mi lugar" ya supera el millón de vistas en la cuenta oficial de la cantante en YouTube. “Nos esperamos bastante tiempo [para sacarlo]; nos esperamos cinco años para lanzar este tema y eso nos ha dado la oportunidad de seguir alargando y alargando el proceso del legado de Jenni y creo que la gente lo ha recibido muy bien”, comenta el productor. Juan afirma que indagando sobre el tema se enteró que es una canción de Luis Antonio López El Mimoso, quien fuera cantante principal de Banda El Recodo. "Nos dimos cuenta que este es un tema compuesto por El Mimoso y mi hermana Jenni, incluso en YouTube está un vídeo donde El Mimoso está tocando la guitarra y Jenni está cantando el tema ahí junto con él, como que ahí la estaban componiendo”, explica sobre la canción. “Son datos muy [bonitos]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan asegura que aún tiene entre manos ocho temas más que fueron interpretados por su hermana y que se darán a conocer en un futuro. La semana pasada, la familia Rivera celebró en grande el que hubiese sido el cumpleaños número 51 de la cantante con el lanzamiento de "Quisieran tener mi lugar". “[Jenni] Es una mujer muy bendecida y muy privilegiada porque el público ha decidido amarla locamente”, puntualiza Juan.

