Juan Rivera revela nuevo conflicto con su sobrina Chiquis Rivera Los problemas entre los hijos de Jenni Rivera y sus hermanos parecen continuar; ahora, Juan da a conocer que hay una disputa con su sobrina Chiquis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Juan Rivera ha querido enfocarse al nuevo trabajo que desempeña en la disquera de su padre Pedro Rivera, los conflictos parecen no tener fin. Pese a estar alejado desde hace tiempo de los hijos de su hermana Jenni, tras la controversia con la auditoría a sus empresas, ahora, revela que tiene un nuevo problema con su sobrina Chiquis y es a causa del tema "Abeja reina" que actualmente la hija de La diva de la banda está promocionando. "Chiquis no sé cómo maneje su editora, pero si Chiquis hace eso [de pagar muy poco a los compositores] es una injusticia meter a toda la familia", advirtió Juan Rivera al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Ahorita estoy teniendo problemas con mi sobrina por un tema, precisamente, 'Abeja reina'. Aún no han hecho las correcciones de editora que le pedí hace casi tres meses". Incluso, ahora que la familia fue involucrada en pagar muy poco a los compositores, según mencionó Martín Urieta, una de las cabezas de la Asociación de Autores y Compositores de México, el productor considera que si el problema es solamente de la intérprete de "Quisieran tener mi lugar", no deben involucrar a toda la familia. "Si el señor Urieta está hablando de la editora de mi sobrina, entonces, que diga Chiquis. Chiquis a final de cuentas dijo que ya no es Rivera, nada más es Chiquis; entonces, no es la familia Rivera es Chiquis, si es que es así", expresó. "Pero a mi papá no le gusta que manchen su nombre e inmediatamente se asesoró con el abogado que tiene en México para ver qué acciones puede tomar contra el señor Urieta si es que se estaba refiriendo a mi papá". Chiquis y Juan Rivera Chiquis y Juan Rivera | Credit: The Grosby Group / Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a los 97 mil pesos que le debe Lupillo, Juan Rivera prefiere no darle importancia y seguir enfocado en su trabajo; aunque dejó claro que está muy decepcionado con el actuar de su hermano. "No hay bronca [problema] ya. Gracias a Dios sabemos trabajar, ganaremos más, ganaremos menos. Dolió mas el acto; le perdí todo el respeto a mi hermano. Dios me dará más", concluyó.

