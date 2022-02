Juan Rivera responde a Chiquis tras lanzamiento de su nuevo libro Tras la publicación del texto Invencible de Chiquis, su tío Juan Rivera reacciona sobre los señalamientos en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Chiquis dio a conocer el lanzamiento de su libro Invencible, donde narra diversos pasajes de su vida, que incluye los problemas con su familia y su separación de Lorenzo Méndez. Ante ello, Juan Rivera, responde a su sobrina ante este polémico texto. "No lo voy a leer, no me interesa", advirtió Juan al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "A mí se me criticó mucho el año pasado por monetizar mucho en YouTube cosas personales, mías y de mi familia. Mi sobrina [Chiquis] y mis sobrinos me lo criticaron muchísimo, definitivamente sí monetizo", mencionó. "Este libro es monetizar, lo mismo que hice yo es lo esta haciendo ella, pero a través de un libro". De acuerdo con el productor musical, la información de la que se ha enterado sobre esta publicación, refiere a la falta de apoyo de sus familiares; lo cual, le desconcertó. "Es ahí donde es un poco confusa la cosa que dice mi sobrina. Dice que nunca la apoyamos, pero también me está preguntando cómo apoyar a Lorenzo y es algo en lo que sí la apoyamos", aclaró. "No sé qué pasó en su matrimonio, no es cosa mía. El problema empezó entre Chiquis y ni le pregunté de su divorcio, me enteré por las redes sociales, no como tío", agregó. "Lo poco que pude ver, mi sobrina parece que es víctima de todo el mundo". Chiquis y Juan Rivera Credit: Jesse Grant/Getty Images; JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, Juan Rivera dejó claro que no va a proceder contra Chiquis por este libro y advirtió que no necesitan tener ningún tipo de relación. "Me vaya bien o me vaya mal, no voy a perder mi tiempo [con un demanda]", dijo. "Si mi sobrina dice que soy mala persona, soy mala persona, no hay bronca; si dice que soy basura como tío, soy basura como tío, no hay ningún rollo. Y si no está contenta con mi manera de ser, no tiene que estar en mi vida, ni yo en la de ella; así de sencillo", enfatizó. "Y que le vaya bien a ella y que me vaya bien, y todo el mundo feliz".

