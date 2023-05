Juan Rivera recibe "la peor noticia" sobre su problema de salud "Es difícil a veces mantenerse con fe cuando te dan la peor noticia sobre tu problema", reconocía este martes el exhabitante de La casa de los famosos 3 a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera Juan Rivera se perfiló desde un inicio para muchos cono uno de los claros ganadores de la tercera temporada de La casa de los famosos. El hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, sin embargo, tomó a finales de febrero la sorpresiva decisión de poner punto final voluntariamente a su participación en el exitoso reality show de Telemundo. El exhabitante de La casa de los famosos 3 explicó en su momento que lo hacía porque tenía "cosas que atender" en su casa, tanto de la salud de su mujer como de la suya también ya que estaba teniendo problemas con su audición y de un oído casi no estaba escuchando. "Yo tengo que estar seguro de que mi mujer esté bien, de que mis hijos estén bien, de que yo esté bien", dijo tras abandonar la casa. Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera Este martes, a través de su perfil de Instagram, donde ya supera el medio millón de seguidores, Rivera compartió la peor de las noticias sobre su problema auditivo. Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera "Es difícil a veces mantenerse con FE cuando te dan la peor noticia sobre tu problema. Hoy me dice el doc que mi oír está lo peor que puede estar y que es permanente", informó. "Decido creer en un DIOS de MILAGROS. Esperaré con CALMA para aprender lo que este obstáculo trae. Ahí les encargo sus oraciones si gustan", agregó el artista. Juan Rivera Credit: Instagram Juan Rivera Las muestras de apoyo y cariño de sus seguidores no se hicieron esperar, quienes no dudaron en arroparlo en estos difíciles momentos tras el diagnóstico nada alentador que recibió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ánimo Juan, a veces las batallas que nos tocan no las comprendemos pero siempre llevan un aprendizaje. Síguele echando ganas a la vida", se puede leer entre los cientos de comentarios que recibió su publicación. "En mis oraciones estarás Juan, Dios hará un milagro", escribió otra persona.

