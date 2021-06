Juan Rivera reacciona al nombramiento de su sobrina Jacqie como albacea de Jenni Rivera Ya es oficial, Jacqie Rivera suplirá a su tía Rosie como albacea de la fortuna de La diva de la banda. Juan Rivera, quien trabaja en las empresas de su fallecida hermana habla al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se ha dado a conocer públicamente que cuando Rosie Rivera dejé el cargo de albacea de su hermana Jenni, será la hija de esta última, Jacqie, quien ocupará el cargo y estará al frente de la empresa y los bienes de La diva de la banda. Ante ello, Juan Rivera, quien trabajaba en dicha compañía, habló al respecto. "Mi hermanita Rosie ahorita está en el proceso de prepararla; de enseñarle todos los movimientos de la empresa, de todo lo que está sucediendo", explicó Juan al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Creo que eso tomará unos seis meses y después Rosie toma unos seis meses para supervisar, y se va mi hermanita de la empresa y queda de lleno Jacqie". El promotor artístico dejó claro que querían mantener esta información en secreto hasta que la joven estuviera lista para asumir el liderazgo; lo cual, no fue posible. "Esto salió hace seis o siete días. Nosotros queríamos mantenerlo lo más callado posible para darle oportunidad a mi sobrina de prepararse, de aprender, de desenvolverse un poco y, en seis meses, ya presentarla oficialmente como la albacea de todo lo de mi hermana [Jenni Rivera]. Desafortunadamente, se filtró, como tantas cosas, y tenemos, como dicen por ahí, 'agarrar al toro por los cuernos'", advirtió. Juan Rivera y Jenni Rivera Credit: JC Olivera/Getty Images; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el también productor musical, los conflictos con los hijos de la intérprete de "La gran señora" fueron básicamente por cuestiones de logística básicamente. "Ha habido problemas en distintas cosas con algunos de ellos, no con todos. Gracias a Dios la cuestión no es monetaria, no es de 'falta dinero; no se manejó bien el dinero; hubo robo', eso no. Pero sí algunas diferencias sobre lanzamientos y diversas cosas que hemos hecho para mi hermana [Jenni]", explicó. Poderosas 2021 – Madrinas y ahijadas - Rosie Rivera (madrina) - Jacqie Rivera (Ahijada) Jacqie Rivera | Credit: Gregory/@pattygregory_ Respecto a la auditoría que se está realizando a la administración de Rosie, aseguró que está por concluir "la próxima semana". "No sabemos cómo se filtró o quien lo sacó por donde; pero, la realidad de las cosas, es que ya tenía tiempo y, creo, que el 6 de abril empezó y pronto se acaba todo", concluyó Juan Rivera.

