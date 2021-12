"El trasero al aire": el sonrojante incidente de Juan Rivera en el gimnasio Juan Rivera protagonizó un inesperado incidente en el gimnasio por el cual no sabía si reírse o llorar. ¡Y tuvo que ver nada más y nada menos que con su ropa interior! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Rivera Juan Rivera | Credit: JC Olivera/Getty Images Juan Rivera tuvo un inesperado incidente en el gimnasio este domingo, por el cual no sabía si reírse o llorar. ¡Y tuvo que ver nada más y nada menos que con su ropa interior! El hermano de Jenny Rivera compartió en redes sociales cómo quedó su ropa tras una tanda de ejercicios, y mucho no pudieron parar de reírse. "Ta CAÑON empezar el día ASIIII!!!! Y menos cuando no trae un calzones hajajajajaj", dijo en Instagram. "Cosas que me suceden en el gym sin darme cuenta!!! No sentí hasta que me senté. Sepa cuánto tiempo anduve asì con el trasero al aire jajajajaj", dijo. Rivera compartió una foto donde se evidencia la gran rotura que tuvo sus pantalones, exactamente en el lugar de sus partes íntimas. La anécdota de Rivera fue recibida con carcajadas por unos cuantos seguidores, que no pudieron dejar de comentar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me hiciste el día, y la semana 🤣🤣 muchas gracias, acabo de perder a mi madre hace 2 meses, tenía mucho que no me reía así"; "oye es un ventilador que risa"; "eres divertido"; "qué pena que no te vi lol 👀", le dijeron los seguidores. Incluso su hermana Rosie Rivera le comentó a modo de broma: "Y pensé que yo tenía problemas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "El trasero al aire": el sonrojante incidente de Juan Rivera en el gimnasio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.