Juan Rivera pierde los estribos en plena entrevista By Carolina Trejos

Luego de la polémica que Juan Rivera protagonizó durante la boda de su sobrina Chiquis Rivera al revelar públicamente el teléfono de Raúl de Molina, el cantante explicó por qué decidió hacerlo. Esta vez, fue entrevistado por una de las productoras ejecutivas de Univision.

Juntos para siempre

Para cualquier pareja, el día de su boda es uno cuyo recuerdo dura para siempre. Lastimosamente, el día especial de Chiquis Rivera y Lorenzo Mendez estuvo rodeado de polémica.

Era top secret

Tras filtrarse la información del lugar en el que se llevaría a cabo la ceremonia y recepción del matrimonio de la hija de Jenni Rivera, varios medios acudieron a cubrir el evento.

¡Escándalo!

Un infortunado altercado entre la prensa y los guardias del lugar donde se celebró el gran día quedó documentado ante miles de medios de comunicación. Entre ellos, El gordo y la flaca (Univision), cuyo camarógrafo salió ultrajado.

¡Esto no se queda así!

Juan Rivera, hermano de la mítica cantante Jenni Rivera, salió en defensa de su sobrina, Chiquis, al ver que el vespertino de Univision publicó la invitación de la boda, incluído el domicilio en el que se darían el "sí".

Familia primero

Ahí estaba Rosie Rivera al pie del cañón.

¡Oh, Dios!

En respuesta a esto, publicó el número de teléfono personal de Raúl de Molina, el presentador de El Gordo y la Flaca.

¡Aquí estamos!

Mientras tanto, la feliz pareja tuvo que tomarse un espacio en su luna de miel para acudir a sus redes sociales y emitir en vivo sus declaraciones y responder a todas las incógnitas que salieron luego del altercado en su boda.

Unidos por Jenni

Pero ni los chismes, golpes y escándalos lograron opacar el cumpleaños de Jenni Rivera, quien el 2 de julio habría cumplido 50 años de edad. Todo parecía volver a la normalidad.

La entrevista

Esta mañana volvió el tema a la mesa con Juan Rivera. El también cantante fue entrevistado por Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América (Univision), quien quiso aclarar varias preguntas que existían al rededor de su pleito público con Raúl de Molina. La entrevista completa se puede encontrar en las redes del matutino. People en Español contactó a ambas partes por comentario.

