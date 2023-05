"Les seré sincero, tengo miedo": Juan Rivera pide "de corazón" una oración para su esposa Brenda, la esposa del exhabitante de La casa de los famosos, entró a quirófano este martes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Rivera Juan Rivera y su esposa Brenda | Credit: Instagram Juan Rivera (x2) La preocupación por la salud de su esposa Brenda fue uno de los motivos que llevó a Juan Rivera a tomar en su momento la decisión de abandonar el exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. "Hay cosas que tengo que atender en casa, cosas de la salud de mi mujer", explicó en su día el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera sin dar muchos detalles. Este martes, Rivera acudió a las redes sociales para pedir "de corazón" una oración para su esposa debido a que estaba a punto de entrar al quirófano para someterse a una cirugía. "Les seré sincero, tengo miedo", reconoció Rivera desde su perfil de Instagram, donde supera el medio millón de seguidores. "Pero el valor no existe sin el temor. Tengo fe en él [Dios]". Brenda Brenda, esposa de Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera El que fuera habitante de La casa de los famosos dio a conocer que en 10 minutos su esposa iba a entrar a su cirugía. "Se los comparto porque creo en un Dios de milagros. Creo en su poder, creo en el poder de las oraciones. Les pido de corazón una oración para mi esposa. Les pido que sean tantas las oraciones que no exista manera de que no sean escuchadas". Brenda Brenda, esposa de Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera Su publicación se llenó al instante de mensajes de buenos deseos para su esposa. "Mucho amor para Brenda y que tenga una pronta recuperación", comentó Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos. "Bendiciones para Brenda", escribió por su parte Aylín Mujica. ¿De qué operaron a Brenda? Juan no dio detalles sobre la cirugía a la que se sometió su esposa. Fue su madre, doña Rosa Rivera, la que reveló a través de su canal de YouTube el motivo que llevó a su nuera a entrar a quirófano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi nuera agarró los genes de su papá de cáncer, entonces se tiene que sacar el aparato reproductivo, que es la matriz, los ovarios, todo eso porque puede agarrar cáncer y antes de agarrar cáncer hay que evitarlo", detalló doña Rosa, quien ha estado orando mucho por su nuera.

