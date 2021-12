Juan Rivera pide a los hijos de Jenni Rivera entregar pruebas tras acusaciones de robo Se han rumorado que la auditoría que los hijos de Jenni Rivera solicitaron a la empresa que maneja su tía Rosie mostró desfalcos millonarios, donde está incluido Juan Rivera. ¿Qué dice el productor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, se dio a conocer que los hijos de Jenni Rivera habían solicitado una auditoría a las empresas de su fallecida madre, que eran manejadas por su tía Rosie. De momento, no se ha dado el fallo final sobre el mencionado proceso administrativo; sin embargo, se dio a conocer información de supuesto robo por parte de Juan Rivera, quien siempre ha sido enfático en aclarar que solo es un empleado. Ante ello, el hermano de La Diva de la Banda exigió mostrar pruebas de esos señalamientos en su contra. "En todos los medios se ha dicho que han faltado millones, pero no se ha presentado en ninguna parte un documento. ¿Qué documentos se han presentado que digan que faltó algo? Ni uno", advirtió Rivera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Lo he dicho públicamente y lo reitero, si hubo una chuecura [robo o desfalco] causada por Juan Rivera que la presenten y me metan a la cárcel, así de sencillo. Pero también, lo he dicho, si no hay nada que salgan y digan 'no salió nada'. Es imposible comprobar algo que no sucedió. Estoy con toda la tranquilidad del mundo". El productor musical dejó claro que desconoce los resultados de la mencionada revisión, pero está convencido que todo está en orden. "Creo que mis sobrinos también saben de que no ha faltado nada", aclaró. "Soy empleado de la empresa y no sé los detalles de la auditoría. Sé que se entregó, sé que se finalizó. Estoy cien por ciento seguro, porque confío en mi hermana Rosie plenamente, de que nada faltó; que no manejó el dinero de una manera equivocada lo sé, cien por ciento, porque estuve al lado de ella. ¿Qué prosigue? No sé, es cosa de los abogados", agregó. "No he escuchado, en sí de boca de mis sobrinos que ellos hayan dicho que falta dinero o no se manejaron bien las finanzas. Pero quedarse callados, la gente puede pensar que sí es cierto. Eso es lo que a mí me molesta. No lo de la auditoría". Juan Rivera Juan Rivera | Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Rivera lamenta que esta situación haya manchado el nombre de sus padres. Espera que algún día se reconcilien y confía que algún día las cosas vuelvan a ser como antes. I love Jenni Credit: Getty Images "Es una vergüenza que haya pasado todo esto con nuestra familia. Creo que ha causado una división que tal vez las cosas jamás volverán a ser igual. Es algo muy doloroso. En realidad ahora somos un circo y es feo", confesó. "Egos, gente egoísta, con coraje, rencorosa, dolida, y lo digo por todos nosotros, no lo digo por mis sobrinos. Hemos hecho un gran trabajo para manchar una vida de trabajo que hicieron mi mamá, mi papá y mi hermana Jenni".

