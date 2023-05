¡Juan Rivera muestra su espectacular casa en la playa, un regalo a su mujer Brenda! El participante de La casa de los famosos 3 estuvo un año trabajando duro para entregarle a su esposa esta vivienda de ensueño frente al mar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de que Juan Rivera ingresara en La casa de los famosos 3, hubo otro proyecto que dejó finalizado y que supuso mucho para él. No se trata de un trabajo televisivo ni con celebridades de por medio, sino de algo mucho más íntimo y personal. Como prueba de amor a su esposa, Brenda, con quien renovó su votos en el reality, el artista se dispuso a hacer realidad uno de sus grandes sueños: tener una casa en la playa. Dicho y hecho. Durante casi un año, Juan estuvo centrado en la construcción de una vivienda familiar frente al mar donde acudir con su familia y crear memorias inolvidables. Juan Rivera Juan Rivera y su esposa Brenda | Credit: Instagram Telemundo El precioso espacio donde acuden con asiduidad para disfrutar de la brisa del mar, está en Culiacán. La playa está a apenas metros de su hogar y la brisa se escucha gracias a los amplios ventanales y la terraza desde donde se divisa el paisaje de ensueño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de su canal de Youtube, Rivera mostró el momento en que sorprendió a su mujer y le hizo la entrega de la vivienda. Un instante que llevó hasta las lágrimas a Brenda, quien no pudo contenerse ante un regalo tan querido y deseado. Además, mostró el paso a paso de cómo la han ido remodelando hasta dejarla lista. Juan, siempre claro en sus directos y publicaciones, aseguró que mucha gente le había acusado de esconder algo por sus constantes viajes a la zona. "Que ando metido en cosas chuecas", contó el hermano de Jenni Rivera, quien acaba de dar a conocer su problema de salud. "Ahora les vamos a mostrar por qué he andado acá tanto, he trabajado en esto tanto, tanto, tanto, intentando darle a mi mujer lo que por tanto tiempo ha anhelado", expresó emocionado. Hacía un año que empezaron a buscar ese hogar tan acogedor y, finalmente, ya es una hermosa realidad. La pareja está feliz con esta nueva y soñada adquisición que disfrutan con el resto de su familia.

