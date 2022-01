¿Juan Rivera le responde a Chiquis? Chiquis rompió el silencio tras concluir auditoría a las empresas de su madre Jenni Rivera, que estaban a cargo de su tía Rosie, y realizó algunos señalamientos. Su tío Juan no se quedó callado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando inició la auditoría a las empresas de Jenni Rivera, que estaban a cargo de su hermana Rosie en su calidad de albacea de la herencia de la cantante, se desataron una serie de rumores sobre supuestos desfalcos, donde también se involucraba a Juan Rivera, quien era empleado en la compañía. De inmediato, el productor musical salió a defender tanto el honor de su hermana como el suyo y pidió que se mostraran pruebas. La revisión administrativa concluyó y la hermana menor de la Diva de la Banda cedió el cargo a su sobrina Jacqie. La nueva directora envió un comunicado aclarando que no hubo desfalco alguno y agradeció el apoyo de Rosie. Sin embargo, un día después, Chiquis hizo un live donde señaló a sus tíos de solicitar dinero para dejar la empresa y dio a entender que hubo un faltante de dinero. Rosie decidió mantenerse en silencio al respecto y no dar pie a mayores especulaciones. Por su parte, Juan, quien había declarado a la emisión digital estadounidense Chisme no like que "estamos contentos, estoy muy feliz que mi hermanita, cuando menos en un comunicado, se haya aclarado que no hubo ningún robo", volvió a pronunciarse al conocer las declaraciones de la intérprete de "Quisieran tener mi lugar". Chiquis y Juan Rivera Credit: Jesse Grant/Getty Images; JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al parecer esto ¡¡¡continuará!!! ¡¡¡Ya me conocen, ya saben como se harán las cosas!!!", escribió Juan en su cuenta de Instagram. ¡¡¡Qué manera de iniciar el año!!! Feliz 2022. Escondan sus carteras. Regresó el ratero, jajajajaja". Acompañó el texto con un video donde aparecen las palabras "calma", "mente fría", "piensa", "analiza", "calcula", "prepara", "dispara" y concluyó con la frase "Todo… siempre con pruebas"; al mismo tiempo, el canta un tema donde se escucha "a esta casa nadie entra sin permiso, no se les vaya a olvidar". Por su parte, Lupillo Rivera dio el respaldo total a sus sobrinos. "Ustedes [mis sobrinos ] no están haciendo nada mal. Y sí, el legado de tu mamá es de ustedes… de ustedes nada más… porque ella trabajó para ustedes. Ustedes tienen todo el derecho de vivir de el nombre de Jenni Rivera ¡¡¡para siempre!!!", mencionó en el post donde Chiquis hizo el live. Al parecer los conflictos entre la familia Rivera no terminan.

