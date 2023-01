Juan Rivera enfrenta rumores de que su hermano Lupillo estaba celoso por su ex Mayeli Alonso Un nuevo escándalo se desata al interior de la familia Rivera, luego de que Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, diera conocer supuestos celos del cantante hacia su hermano Juan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Mayeli Alonso hizo una fuertes declaraciones sobre su relación marital con Lupillo Rivera; incluso, reveló que había tenido un trío sexual con su entonces marido, donde había participado una destacada modelo. Además, de esa confesión, mencionó que el cantante tenía celos hacia su hermano Juan porque creía que tenía algún tipo de interés romántico hacia la protagonista de Rica, Famosa, Latina. Ante ello, Juan Rivera no dudó en pronunciarse y hablar al respecto. "Prefiero que Mayeli y mi hermano aclaren esas cosas", advirtió al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Es una situación muy vergonzosa, que da mucha pena. Sé que ahorita traen una guerra destapada [entre Mayeli y Lupillo]; no sé por qué", agregó. "Me duele pensar el daño que puedan causar a gente y más a gente que quiero. Porque aunque mi hermano y yo, jamás, podamos tener relación otra vez, es mi hermano y lo sigo queriendo". Juan Rivera, quien ahora está promoviendo su sencillo titulado "El herido", no quiere estar envuelto en esta polémica y prefiere que sean los involucrados, Mayeli Alonso y Lupillo Rivera, quienes enfrenten cualquier rumor sobre lo ocurrido durante su relación matrimonial. Juan Rivera, Mayeli Alonso y Lupillo Rivera Credit: Greg Doherty/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que ellos son las personas indicadas para contestar esas preguntas y les pido, por favor, que no me involucren en esos rollos", enfatizó. "Es sumamente difícil. Hay cosas que duelen en la vida, que dejan cicatrices muy profundas. Hay veces que la vida es justa y te da la oportunidad, pero a veces también duele también que el pensar que algo que puedes decir lastime a los que amas, aunque te hayan lastimado".

