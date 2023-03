Juan Rivera y su esposa reaccionan a críticas por celebrar su boda en televisión "Es alarmante y triste ver tanto coraje y odio a la unión de dos personas en amor", comentó el hermano de Jenni Rivera. Mira el video que compartió la pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Rivera Juan Rivera y su esposa Brenda | Credit: Instagram Juan Rivera "Queremos que seas testigo de este acto de amor". El exconcursante de La casa de los famosos 3, Juan Rivera, y su esposa Brenda celebrarán la renovación de sus votos totalmente en vivo este domingo a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo. Los preparativos de la ceremonia podrán ser seguidos durante la edición dominical del exitoso reality show a partir de las 7 p. m., hora del Este. La noticia ha generado muchas críticas en las redes sociales debido a que el hermano de la fallecida Jenni Rivera ya no está concursando en La casa de los famosos. Recordemos que Rivera decidió abandonar semanas atrás el concurso por motivos personales. "Me parece hermoso que dos personas se sigan prometiendo amor después de tantos años. La 'molestia' de algunos es simplemente porque el show no es 'el show de Juan' ni de ningún participante en particular. El programa se llama La casa de los famosos. Cuando enciendo la televisión para ver La casa de los famosos quiero ver La casa de los famosos como concepto no la renovación de votos de nadie", comentó un fanático del reality show. La casa de los famosos Invitación boda Juan Rivera y su esposa Brenda | Credit: TELEMUNDO "Según Juan salió porque quería estar con su familia, ¿qué hace todavía en ese programa?", se puede leer en otro de los incontables comentarios que se vertieron en las redes sociales. "No es 'la casa de Juan Rivera es 'La casa de los famosos'", escribió otra persona. Juan Rivera responde Directo como siempre, el exinquilino de La casa de los famosos no tardó en hacer frente al revuelo que ha generado el anuncio. Juan Rivera Juan Rivera y su esposa | Credit: Instagram Juan Rivera "Al parecer, el anuncio de nuestra renovación de votos y boda ha causado un desorden en las redes sociales. Aparentemente, hay muchas personas molestas y hasta con coraje porque celebraremos esto el próximo domingo a través de La casa de los famosos. La verdad no entiendo. Es más, es alarmante y triste ver tanto coraje y odio a la unión de dos personas en amor. ¿A qué hemos llegado como seres humanos? ¿Que no se debería celebrar algo bueno? ¿Que no deberíamos estar felices por el amor que comparte una pareja?", se preguntó Juan desde su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alguien por favor explíqueme con lógica, ¿cuál es el daño causado por este amor? De igual manera, mi esposa y yo en conjunto con mi familia celebraremos nuestro amor ante el mundo. Es más, lo gritaré a los cuatro vientos por ella, es lo más precioso y valioso que Dios me ha dado. Presumo este amor que Dios me regaló y le pediré a él que toda persona tenga la dicha de vivir al lado de la persona que ama estos momentos como nosotros. Le pido a Dios que les regale momentos de felicidad como este, y que la persona que Uds. aman los llene de vida como ella a mí", escribió. La esposa de Juan Rivera también se pronunció al respecto a través de un video que compartieron este miércoles a través de las redes sociales. "Mucha gente dice que es un momento privado y sí, tienen razón, pero qué bonito se siente mujeres tener a alguien que le grite a todo el mundo a los cuatro vientos de su amor y de su relación con su pareja. Eso es sumamente bonito", señaló Brenda. "Y la verdad pues igual si fuera un momento privado me lo llevo y lo guardo en mi corazón, es un momento para compartir en esta ocasión con todos y va a ser lo mismo para mí, yo me voy a llevar el recuerdo de lo que se nos ha dado, de la bendición que Dios nos ha dado, yo me lo voy a llevar de la misma manera, entonces si nos quieren acompañar acompáñennos a celebrar este día con nosotros".

