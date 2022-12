Juan Rivera asegura que haber estado en la cárcel lo ayudará a ganar La casa de los famosos Juan Rivera asegura que haber estado en prisión lo ayudará a salir ganador del reality show La casa de los famosos de Telemundo. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Rivera será uno de los participantes de la nueva temporada de La casa de los famosos (Telemundo). El hermano de Jenni Rivera asegura que haber estado preso lo ayudará a sobrevivir dentro del reality show. Tras lanzar su canción "Déjame el instructivo" junto a su hermana Rosie Rivera, como tributo a la Diva de la Banda en el décimo aniversario de su muerte, Juan ahora estará en la pantalla de Telemundo. Giselle Blondet le preguntó en La mesa caliente: "Estuviste hablando hace unos días, bueno... sabemos que estuviste a los 17 años en la cárcel por posesión de drogas, y estabas diciendo que ibas a usar cosas que aprendiste ahí y que ibas a usar dentro de La casa de los famosos, ¿exactamente a qué te referías con eso? Dame un ejemplo". Rivera le respondió a la presentadora puertorriqueña: "Cuando uno está en la cárcel, tienes que adaptarte. No estás en el lugar de uno, sino en el lugar de todos y tienes que saber respetar las reglas, no nada más de la institución, sino de los reos. En este caso (del reality show) se aplican las reglas de la producción y las reglas de los participantes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Greg Doherty/Getty Images Rivera siente que aprendió lecciones importantes en prisión. "Desafortunadamente o afortunadamente viví esa experiencia en mi vida y creo que salí bien", dijo. "Para serles sincero, sí me agarré a golpes unas cuantas veces ahí adentro porque a veces es inevitable, pero ya soy un hombre, quiero creer que, más maduro y más estable mental y emocionalmente".

