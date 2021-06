Juan Rivera defiende a Rosie; “mi hermanita por intentar cuidar el nombre de Jenni se calla y se traga todo” Rosie Rivera ha sido presa de diversos señalamientos por ser la albacea de Jenni Rivera; ante ello, Juan sale en defensa del trabajo de su hermana menor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Rosie Rivera dio a conocer que se estaba realzando una auditoría a las empresas de su hermana Jenni, de las que está a cargo como albacea de la herencia de la fallecida cantante. Además, anunció que dejará el cargo a otra persona. Ante ello, surgieron una serie de especulaciones señalando la desconfianza de los hijos de La diva de la banda respecto a su administración. Ahora, Juan Rivera defiende a la primera y detalla la situación. Reveló que Chiquis quedó fuera de la herencia. "Rosie por siete, ocho años se ha tenido que tragar de que 'le quitó todo a Chiquis', 'que le quitó el lugar a Chiquis', 'que nunca le ha dado a Chiquis', 'que le roba el dinero a Chiquis'. Para empezar, la que tomó esa decisión fue Jenni, no Rosie", aclaró Juan al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Es más difícil agachar la cara, ser humillada, ser criticada, callar la boca, aguantarte y no decir nada. Es mucho más difícil que decir 'aquí están los cheques que ha recibido', 'esto ha recibido', 'aquí está el dinero'. Mi hermanita [Rosie] por intentar cuidar el nombre de Jenni Rivera se calla y se traga todo". En lo concerniente al proceso administrativo, el compositor dejó claro que "para cualquier decisión financiera siempre se pregunta a los niños", quienes deciden si Chiquis recibe o no dinero. "El trabajo de Rosie como albacea no era hacer crecer ni el legado, ni la fortuna de Jenni Rivera, era nada más 'reparte dinero como yo te indiqué'", agregó. Premios de la Radio, ROSIE Y JUAN RIVERA Credit: The Sixth House SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para nosotros el temor más grande es el día que no se escuche el nombre de Jenni Rivera. Creo que ahí es cuando verdaderamente muere un artista, ahí es cuando, en 2013 Rosie y yo, empezamos a trabajar todas las empresas", mencionó. "Regalías, productos, algunos que dejó Jenni y otros que dejó por hacer, temas que han salido inédito. De la misma manera, todo eso entra como en un embudo, que sigue yendo al mismo lugar, el fondo que dejó Jenni, ese fondo se reparte entre los cuatro hijos porque Chiquis no fue dejada ahí [en el testamento]". Juan Rivera asegura que se vio precisado a aclarar la situación porque se ha hecho pública. Así, dio a conocer que Jenni dejó instrucciones precisas como quería repartir sus bienes "para dejarles algo asegurado a los sobrinos y que no se malgastara"; las cuales, se han seguido al pie de la letra por Rosie. I love Jenni Credit: Getty Images "Jenni dejó bien estipulado en el testamento a cuáles edades se les tenía que entregar, qué cantidad de dinero o que porcentaje a cada uno de los muchachos; el que tenga 18, 19, 20, 21 años o sea mayor de edad no importa", enfatizó. "La primera auditoría que se practicó fue hace dos años, solo que se manejó en privado, como hubiéramos deseado que se manejaran las cosas, así como hemos manejado el testamento de mi hermana Jenni que nunca se ha hecho público".

