Juan Rivera responde a controversia por mensaje a su hermano Lupillo

Hace unos días, Juan Rivera escribió una serie de extensos mensajes dirigidos a sus padres y hermanos. Lupillo Rivera respondió a esta carta ocasionando una nueva controversia porque pareció el término de una relación entre hermanos. El productor musical aclaró lo sucedido.

"Me di cuenta, a través de los comentarios que decían que había escrito Lupe, lo leí. No sé, solo expresé lo que mi alma sentía en ese momento; sin prejuicios, sin juzgar, sin criticar. Vi lo que ni carnal [hermano escribió]. Lo que me dejó algo confuso es que nunca dije que yo era mejor porque estoy cercano a mi familia o que él es peor o malo; eso salió de él, no es algo que he dicho", aclaró Juan Rivera al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Desafortunadamente, la relación con mi carnal es la que es ¿se arreglará no sé?".

El también compositor advirtió que está molesto con el intérprete de "El moreño" y prefiere mantenerse alejado porque "soy una persona sumamente impulsiva" y no quiere tener un enfrentamiento. "Si estoy muy, muy, muy molesto porque se me han levantado falsos que no van y eso no es chido [bonito]. Entonces, no sé cómo reaccionaría. No sé si reaccionaría con coraje, si lo ofendiera. Jamás le he levantado la mano a ninguno de mis hermanos por el respeto que les tengo. Nunca le he dicho malas palabras porque son mayores que yo", comentó.

De acuerdo con el hermano menor de Jenni Rivera, todo inició de manera espontánea para expresar su sentir, "Empecé a escribir a diario lo que siento a diario de cada ser querido. Empecé con mi mamá, luego mi papá, Pedro, Gustavo, Jenni, Lupe, yo, Rosie y hoy mi esposa. ¿Por qué hice esto? No sé. En realidad, creo que a veces es necesario regresar a las bases, a los inicios, a los principios porque nos podemos dejar guiar o perder por diferentes emociones. A final de cuentas, lo que siempre he querido más en mi vida es a mi familia", explicó.

Juan Rivera pretende concluir los escritos con sus hijos ya que no pretende enviarles mensajes a sus sobrinos porque son muchos. Dejó claro que no son cartas de despedida.