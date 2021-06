La tremenda advertencia de Juan Rivera a Lupillo: 'Empieza a hablar fregaderas y sale todo' El cantante arremetió contra su hermano Lupillo Rivera y lo puso sobre aviso de una supuesta próxima revelación escandalosa. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Rivera parece que ha decidido contar toda su verdad sobre la relación que mantiene con su famosa y controversial familia. Desde que saliera a relucir que su sobrino Juan Angel Johnny López, pidió una auditoría a la empresa de su difunta madre gestionada por su tía Rosie Rivera, el cantante ha recurrido a las redes sociales para aclarar los rumores en torno a la relación con los hijos de la fallecida Jenni Rivera. Además, ha revelado detalles de su vida privada que aparentemente lo han llevado a guardar distancia de algunos miembros del clan Rivera. El hermano menor de Jenni esta vez arremetió contra su hermano Lupillo Rivera, quien aparentemente lo acusó de robo y lo señaló como la oveja negra de la familia. "Hay muchas cosas que han pasado. Si ustedes creen que saben todo de la familia Rivera, no [lo saben]", advirtió el también productor durante una transmisión en vivo en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo y Juan Rivera Credit: David Becker/Getty Images; JC Olivera/Getty Images Juan explicó que Lupillo lo acusó de robo en el 2013, y que desde entonces la relación permanece fracturada. De acuerdo a sus declaraciones, todo empezó cuando Lupillo resultó ganador de un carro Bentley en una rifa para la cual le había vendido boletos, los cuales Lupillo se negó a pagar y Juan los tuvo que cubrir con su propio dinero. Al ganar el premio, Juan recogió el auto, lo vendió y ofreció el dinero a Lupillo. Este se molestó y le reclamó el acto a pesar de no haber pagado los boletos, según dijo. "De ahí Lupe sacó de que yo lo había robado y empezó a decir eso y mi carnal sabe que no es cierto y él dejó de que se me tachara públicamente de eso", aseguró. "Aparte, mi carnal duró varios años hablando muchas cosas de mi. Ese mismo año, le dijo a mi papá en Navidad que yo era una basura, que yo era una mie….a". Pese a los insultos y desacuerdos, Juan le ofreció en 2018 su apoyo cuando Lupillo atravesaba su público y complicado divorcio de la empresaria Mayeli Alonso. Además, empezaron a trabajar juntos para revivir la carrera de Lupillo como parte de la disquera Línea Music. Pero en enero, la relación profesional llegó a su fin, según Juan, porque su hermano volvió a ofender a su familia y sus hijos. "Eso no está bien", declaró. "Si mi carnal tiene algo que decir, podemos [hablar] donde él quiera y como él quiera, podemos hablar, pero carnal, ya no voy a permitir que nada más me humilles así porque lo hiciste mucho en tu vida, mucho, mucho, mucho y lo he soportado. El [Lupillo] sabe cómo ha ofendido a cada miembro de esta familia". Juan aprovechó el espacio para enviar una contundente advertencia a Lupillo, a quien acusó de apoderarse indebidamente de su trabajo musical. "Voy a recuperar lo que se me quitó y lo voy a hacer de la manera necesaria. Si él quiere hablar de mí, no hay p…o, él sabe lo que yo hice por él y lo que he hecho por él. Esto no es para nada para causar daño, es para ponerles un alto. No voy a permitir que vuelva a sucederme esto otra vez", exclamó. "Te aviso carnal, pásate de listo, te lo aviso, y empieza a hablar fregaderas y sale todo, sale todo hermano". Lupillo por su parte, no se ha quedado callado y aunque aún no ha abordado el tema directamente, pidió a sus seguidores hacer "su tarea". "Mi gente, la enfermedad más grande que existe en el mundo, es el pendej….o. Tienes que aprender a ignorarlos, a perdonarlos y a olvidarlos. Se los dejo de tarea", dijo en un vídeo pen su cuenta de Instagram. ¿Sería mensaje dirigido a Juan? Lo cierto es que este drama familiar, pica y se extiende.

