Juan Rivera acusa a Chiquis de no darle crédito en una de sus canciones más exitosas Las polémicas entre los miembros de la familia de Jenni Rivera no cesan. Esta vez el enfrentamiento se ha producido entre Juan Rivera y su sobrina Chiquis, y el motivo sería la autoría de una canción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La joven cantante y empresaria esperó casi dos años para cumplir su sueño de producir un álbum que reflejase al mismo tiempo sus éxitos pero también sus fracasos personales a los que se enfrentó en su pasado más reciente. Además, este trabajo ha supuesto su consolidación en el género regional mexicano. El disco de Chiquis está siendo todo un éxito, en especial el tema "Abeja Reina", un título similar al clásico éxito de los Cardenales de Nuevo León, pero suena totalmente diferente y con él ha logrado posicionarse como uno de los grandes aciertos de la hija de Jenni Rivera. No obstante, no son todo buenas noticas ya que su tío, Juan Rivera, acaba de declarar que aunque ambos trabajaron juntos para poder llevar a cabo esa canción, a la hora de la salida al mercado, la joven decidió no incluir ni mencionar a la productora de su tío, quien habría sido parte fundamental en la creación de dicho tema. En esta entrevista al programa mexicano De primera mano (Imagen TV) de Gustavo Adolfo Infante, el productor musical indicó que con su sobrina tiene una buena relación, sobre todo en el trabajo, sin embargo, en el caso de esta última canción se sorprendió de que no haya sido incluido o siquiera nombrado el trabajo. "La canción "Abeja Reina" salió de una bronca que hubo en 2018 y se me vino a la mente hacer este tema. Le pedí a uno de mis compositores que lo compusiera y yo le dije cómo estructurarlo y le dije los cambios que debía realizar. También le pedí varios estilos para que escogiese mi sobrina y desde entonces nunca supe más hasta que hace un mes se lanzó el tema. Y gracias a Dios le está yendo muy bien", explicó Juan Rivera. A la pregunta que le hizo la presentadora del show de si Chiquis le dio el crédito que se merecía, su tío dijo rotundamente que no. "Yo sé que de dónde viene el tema (señalando a su cabeza). Incluso yo les dije hasta el título de "Abeja Reina". El problema está en que yo tengo un contrato con el compositor y en la canción en ningún momento se reconoce a mi editora ni al compositor. Entonces fue cuando yo marqué a mi sobrina y a su manager y ella me reconoció que no sabía qué error había ahí pero que había que arreglar las cosas", añadió Juan. Y quiso finalizar aclarando que no quiere tener ningún problema con su sobrina y que no denunciará estos hechos. Janney, nombre de pila de Chiquis, además de ser la cantante, también es la productora ejecutiva del disco, el cual lleva el mismo nombre del tema promocional "Abeja Reina", y en él se incluyen 11 temas que van de la banda hasta fusiones con cumbia, R&B y rap, temas en español, con algunas breves frases en inglés, con cinco interludios necesarios entre las propuestas musicales que se van desglosando, un intro y una despedida.

