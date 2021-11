Actor de La doña y El señor de los cielos pide matrimonio a su novio "¡Me dijo que sí!", expresó emocionado Juan Ríos, quien diera vida a Rafael Cabral en la primera temporada de la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizó Aracely Arámbula. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Juan Ríos y Aracely Arámbula en La doña (2016) | Credit: Instagram Juan Ríos (x2) Tras casi 14 años "de complicidad, aventuras, malos entendidos, fiestas, tristezas, picos y valles; pero sobre todo amor, siempre presente en las buenas y en las malas", el actor mexicano Juan Ríos le pidió matrimonio este fin de semana a su novio Pablo Montemayor al finalizar la función de la obra de teatro Los chicos de la banda que protagoniza actualmente en México. Ríos, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como El señor de los cielos y la primera temporada de La doña, donde dio vida a Rafael Cabral, la mano derecha de Altagracia (Aracely Arámbula) en sus negocios ilícitos y uno de los hombres que abusaron de ella en su juventud y asesinaron a sus seres queridos, aprovechó la celebración de su cumpleaños al término de la función para formularle a su novio la pregunta más esperada en toda relación de pareja. El actor, que también participó en la nueva versión de Cuna de lobos, hizo uso de la poesía, una de sus grandes pasiones, para ambientar este momento tan especial en su vida. Juan Ríos Juan Ríos y Aracely Arámbula en La doña (2016) | Credit: Instagram Juan Ríos "Anoche en Los chicos de la banda celebramos mi cumple, de sorpresa en sorpresa. Gracias Pablo Montemayor por el sí y por todo el tiempo y amor compartidos", escribió a través de su cuenta de Instagram el actor junto a una grabación de la romántica pedida de matrimonio. "Me dijo que sí", se le escucha decir de lo más emocionado en la grabación. Sus compañeros del medio artístico no tardaron en reaccionar a la noticia. "No mames, qué emoción. Felicidades a los dos", comentó Fernanda Castillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Ríos y su pareja no han sido nunca muy proclives a mostrar su amor en público, pero en ciertas ocasiones muy especiales no han dudado en gritarlo a los cuatro vientos, como sucedió en junio del año pasado con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT. Juan Ríos Juan Ríos y su pareja Pablo Montemayor | Credit: Instagram Juan Ríos "No somos muy proclives a demostrarlo en redes sociales pero hoy es distinto, es un buen momento para manifestar nuestro orgullo y para agradecer tu presencia en mi vida", escribió en ese momento el actor en Instagram junto a los hashtag #pride y #loveislove.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actor de La doña y El señor de los cielos pide matrimonio a su novio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.