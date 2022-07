Juan Pablo Medina posa por primera vez con su prótesis en una alfombra roja Juan Pablo Medina se paseó por la alfombra roja por primera vez desde que sufriera una trombosis, ¡y se vio totalmente rejuvenecido! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Pablo Medina Juan Pablo Medina | Credit: Mezcalent Aunque por un momento Juan Pablo Medina pensó que su carrera iba a terminar tras haber perdido una de sus piernas a causa de una trombosis, las cosas van cobrando sentido otra vez para el actor. Tanto así que el mexicano se paseó por la alfombra roja por primera vez desde que sufriera este problema de salud, ¡y se vio totalmente rejuvenecido! El intérprete de series como La casa de las flores y Se busca papá asistió acompañado de su novia Paulina Dávila a un centro comercial de la Ciudad de México para presentar su película Enfermo amor. En la alfombra roja Medina se dejó ver vestido de negro y con muy buen semblante, acompañado de su bastón que, por cierto, le da un toque bien interesante a su personalidad. Juan Pablo Medina y Paulina Dávila Juan Pablo Medina y Paulina Dávila | Credit: Juan Pablo Medina/IG "Me siento muy bien. A veces me frustro, pero así soy yo", dijo Medina en una entrevista para el programa mexicano Ventaneando. "Llevo un año, me tengo que dar el tiempo y la calma de entender que son procesos y que poco a poco voy a ir llegando a muchos lugares", sostuvo para este mismo medio. El actor reconoció que ha aprendido a ser paciente en medio de esta situación y que trabajará duro para alcanzar sus metas. "Es cuestión de tiempo. No voy a dejar a un lado las terapias que son muy importantes, terapia de la cabeza, terapia de rehabilitación, y estar sano y fuerte para seguir", enfatizó. Juan Pablo Medina Credit: IG Juan Pablo Medina "Todo tiene que ver con entender qué sucedió, entender que ya pasó, aceptarme como soy ahora y seguir para adelante", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Medina reveló que no descarta casarse con Dávila, quien lo acompañado en este proceso de recuperación. "Justo y necesario. Me encantaría", dijo cuando le preguntaron sobre una posible boda.

