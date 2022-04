Juan Pablo Medina presume otro nuevo logro tras haber perdido una pierna Poco a poco Juan Pablo Medina va mostrando mayor adaptación a la amputación de pierna que sufrió hace unos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, se dio a conocer que a Juan Pablo Medina se le había amputado una pierna a causa de un infarto silencioso que ocasionó coágulos en los vasos sanguíneos, según explicó el propio actor hace unas semanas. Este hecho, ocasionó que el intérprete de Diego Olvera en la serie La casa de las flores pasara por un complicado proceso de aceptación ante la pérdida de tan importante miembro. Sin embargo, poco a poco ha ido adaptándose a su nueva condición y a la prótesis que ahora utiliza. Por ello, cada logro con el sustituto de su pierna es fundamental para el protagonista de la película El club de los idealistas; tal como lo demostró en esta ocasión al dar a conocer que ahora ya puede jugar golf y ¡en su primera clase!, según se puede apreciar en un video que el histrión posteó en una historia de su cuenta de Instagram. Juan pablo medina, protesis Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicho audiovisual se aprecia como Medina, quien porta ropa deportiva negra con detalles blancos y tenis a juego con ornamentos rojos, realiza cada movimiento muy concentrado y logra pegarle a la pelota al primer intento; lo cual, le ocasiona una gran sonrisa. Juan Pablo Medina Esta actitud del actor ha sido aplaudida por propios y extraños, quienes celebran su entereza para sobreponerse a esta situación; claro, el intérprete del General Raúl Mejía en la serie Ingobernable, ha declarado que no fue sencillo sobreponerse y necesitó un trabajo personal. Afortunadamente, tuvo el apoyo de amigos, familia y su novia Paulina Dávila. Juan Pablo Medina Se sabe que Juan Pablo Medina está retomando sus compromisos profesionales por lo que es posible que en breve aparezca en algún proyecto cinematográfico o televisivo.

