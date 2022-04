¡Ya camina! Juan Pablo Medina muestra por primera vez sus avances con su prótesis Juan Pablo Medina compartió fotos del momento en que hacía fisioterapia como parte de su proceso de rehabilitación tras perder una pierna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan pablo medina, protesis Credit: Medios y Media/Getty Images Han pasado ya varios meses desde que Juan Pablo Medina fuera ingresado en un hospital por culpa de una trombosis, lo que derivó en la amputación de una de sus piernas. Pero esto no ha sido un obstáculo para el actor, quien ya ha comenzado a ver los frutos del empeño puesto en su recuperación. Medina compartió en redes fotos el momento en que hacía fisioterapia como parte del proceso de rehabilitación al que se somete para poder caminar de manera normal con la ayuda de su prótesis Genium X3. "Ahí vamos", fue todo lo que escribió junto a las primeras imágenes que comparte caminando solo y no con la ayuda del bastón con el cual se le ha visto en los últimos tiempos. El actor de 41 años, a quien cariñosamente llaman El Chespi, ofreció recientemente una entrevista a la revista GQ en la que se mostró muy optimista. "Nada te detiene y nada va a ser que seas menos o que tengas menos oportunidades, el secreto está en creer en ti y en trabajar muchísimo", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Pablo Medina Juan Pablo Medina | Credit: Instagram de Juan Pablo Medina Medina no ha dejado de cosechar éxitos durante este tiempo, como la nominación a mejor actor que tuvo a los premios Ariel por su participación en el filme El club de los idealistas, del director Marcelo Tobar. El protagonista de La casa de las flores se encontraba en medio de las grabaciones de una serie cuando se le presentó la trombosis en la arteria aorta.

