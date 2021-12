Juan Pablo Medina está de regreso tras amputación de una pierna Luego de varios meses fuera del ojo público, Juan Pablo Medina aparece para un motivo muy especial ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En agosto de 2021, Juan Pablo Medina fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una trombosis; esta condición de salud trajo complicaciones que obligaron a los médicos a amputarle una pierna al actor. Desde entonces, se había mantenido alejado del ojo público; solamente, había utilizado sus redes sociales para anunciar su nominación al premio Ariel por su actuación en la película El club de los idealistas. Ahora, el intérprete de Diego Olvera en la serie La casa de las flores regreso para enviarle a su novia Paulina Dávila un emotivo mensaje por su cumpleaños. "Muchas felicidades Chulita, Paulina Dávila ¡¡¡qué rico poder pasar juntos este cumpleaños!!! Te Amoooo", mencionó el actor en su cuenta de Instagram. El texto fue acompañado de una imagen donde la pareja está junta frente a un pastel con velas encendidas, la actriz está viendo el postre con una sonrisa, mientras su novio la mira visiblemente emocionado. Este post ocasionó la reacción de los usuarios, quienes no dudaron en dejarle algunos comentarios al protagonista del melodrama Cuando seas mía y sumarse a las felicitaciones. "¡Qué chulos los dos! ¡Felicidades a Paulina!", mencionó la actriz Adriana Louvier. Juan Pablo Medina Juan Pablo Medina | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te abrazo harto"; "¡¡¡Hermosos!!! ¡¡¡Feliz cumpleaños Paulina Dávila!!!"; "¡Qué romántico Chepi!"; "¡Cómo los adoro!"; "¡Guapísimos! Quédate con quien te vea como Juan ve a Pau. Brilla solecito", y "¡¡¡Eres el mejor!!! ¡¡Me encanta verte feliz!!", fueron otros escritos. Tampoco faltaron los fanáticos que le pidieron retomar sus redes sociales. "¡¡¡¡Queremos verte más!!!! Un gusto verte en tus publicaciones"; "Vamos campeón que tenemos una vida"; "¡¡¡Extraño verte en tus publicaciones!!!", y "¡Te extrañamos mucho! Eres el mejor actor y el más guapo. ¡Ya regresa por favor!", mencionaron. Por su parte, se desconoce si Juan Pablo Medina retomará pronto sus compromisos profesionales; mientras tanto, disfruta de su romance.

