Así responden Juan Osorio y su novia a las críticas por su gran diferencia de edad “Están diciendo que nuestro noviazgo es falso”. Esto fue lo que dijo el productor de telenovelas de 63 años junto a su joven novia Eva Daniela. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con sentido del humor y de manera creativa, el productor de telenovelas Juan Osorio y su novia Eva Daniela respondieron a los haters que critican su relación amorosa por la diferencia de edad de casi 40 años. Fue a través de su cuenta de Instagram que el exesposo de Niurka Marcos, de 63 años, compartió un divertido video en el que su novia le comentaba las críticas que ha recibido y los cuestionamientos sobre su noviazgo. En el clip de unos 30 segundos de duración, la joven actriz de 26 años le dice en diferentes momentos: "Oye amor, nos están criticando mucho por la diferencia de edad" y además la gente le está diciendo que es "bien gritona", a lo él responde con la misma frase: "¿Y qué tiene?". Al final del video es Osorio quien le dice: "Oye amor, están diciendo que nuestro noviazgo es falso", a lo que ellos responden con una mirada de enamorados que están a punto de darse un beso. Haciendo caso omiso a las críticas, la pareja continúa viviendo su historia de amor y así lo demuestran en sus redes sociales, donde se dedican adorables mensajes. "Los tiempos de Dios son perfectos, como tú lo eres para mí", escribió la actriz, que ha participado en telenovelas como Sin miedo a la verdad y La familia de mi ex, en su primera foto oficial con su pareja en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Osorio, quien contrajo Covid-19 a finales del año pasado durante las grabaciones de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, también presume orgulloso su relación en las redes sociales, donde asegura estar más enamorado que nunca. "Ay ay ay el amor sentimiento que enloquece", escribió es su más reciente publicación en Instagram junto a un video de su amada.

