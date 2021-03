¿Juan Osorio le daría trabajo a Eleazar Gómez? Tras salir de prisión Eleazar Gómez deberá buscar oportunidades laborales ¿le darán trabajo? El productor Juan Osorio revela si lo contrataría. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras recibir la libertad condicional por parte de un juez, Eleazar Gómez ya se encuentra fuera de prisión. Cuando fue detenido formaba parte del elenco de la telenovela La mexicana y el güero y debió ser sustituido por otro actor. Ahora deberá comenzar a buscar trabajo; ante ello, Juan Osorio dio a conocer si contrataría al también cantante para participar en alguno de sus proyectos. "Sí, yo por supuesto que le daría trabajo [a Eleazar Gómez]. En esta producción [¿Qué le pasa a mi familia?] de momento no hay un personaje, pero no pasa nada", mencionó Osorio a los medios de comunicación. "Es un muchacho que tiene trayectoria y tiene derecho a seguir tocando puertas. Le va a costar trabajo, sí, pero tiene talento, y es un chavo que, creo, ya aprendió de la lección y [eso] le va a servir mucho [a nivel personal]". El productor Juan Osorio dejó claro que un delito como el cometido por el protagonista del melodrama Atrévete a soñar tiene consecuencias; sin embargo, sabe que también es posible enmendar el camino e ir en busca de nuevas oportunidades para tratar de recuperar su carrera. Juan Osorio y Eleazar Gómez Image zoom Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las facturas se pagan caro cuando cometes errores, cuando te equivocas; entonces, creo que aprendió mucho de esta lección", mencionó. "Todos los días aprendemos, donde estemos". Además de buscar oportunidades laborales, Eleazar Gómez deberá someterse a terapias psicológicas por tres años, tal como dictó el juez a cargo de su caso. También, está obligado a evitar contacto alguno con Tefi Valenzuela, quien fue la víctima que lo denunció.

Share options

Close Login

View image ¿Juan Osorio le daría trabajo a Eleazar Gómez?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.