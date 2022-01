¿Juan Osorio cuenta con el apoyo de sus hijos para casarse? El productor habla de sus planes de boda con Eva Daniela, quien es 38 años menor que él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El productor Juan Osorio celebró el estreno en Estados Unidos de Soltero con hijas (Univision), estelarizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, compartiendo el detrás de cámaras de la telenovela además de sus planes de boda con su novia Eva Daniela, a pesar de las críticas por la diferencia de edad (ella es 38 años menor que él) y el rechazo de su hija mayor. Detrás de cámaras fue la primera novela del joven Sebastián Poza, su debut y la primera también al lado de su madre, Mayrín Villanueva. "Siempre trato de hacer una combinación de jóvenes con grandes actores para ir impulsando nuevas generaciones. El hijo de Mayrín [Villanueva] y de [Jorge] Poza fue el que hizo el personaje de los jóvenes y le fue muy bien a este muchacho, ya ahorita está muy fuerte en los roles de las novelas", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastián Poza Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva | Credit: TELEVISA, Mezcalent El sufrimiento de Vanessa Guzmán fuera del set El productor también lamentó el sufrimiento de la protagonista, Vanessa Guzmán, fuera del set. "Fue un momento muy difícil porque el papá de Vanessa era el eje principal de ella; entonces, cuando él fallece la noticia la recibimos en el camper, ya estaba por salir a grabar y fue un momento muy difícil, de tristeza, de lágrimas, y creo que también él se convirtió en un angelito para nosotros, porque nos fue muy bien, la verdad". Soltero con hijas Irina Baeva; Vanessa Guzmán y Gabriel Soto | Credit: TELEVISA (x2) La boda en la telenovela contrastó con la realidad "La boda fue chistosa, la que hicimos que inventamos, para no regalar, pero fue una boda muy original que tiene Gabriel Soto con Vanessa, y la que quiere deshacer la boda es Irina Baeva". La pareja, Gabriel e Irina, planean en la realidad su boda, al mismo tiempo que el ex de Niurka lo hace con su novia Eva Daniela. Juan Osorio y su novia Eva Daniela Juan Osorio y su novia Eva Daniela | Credit: Instagram / Eva Daniela "Si ellos se casan, pues bueno, yo también tendré que vestir de novia, de blanco a mi novia y casarme. Hay que hacerla en grande, por eso que pase la pandemia porque ahora sí es la última que me voy a casar, ya no va a haber otra", expresó entre risas. "Y que sobre todo tenga el apoyo de mis hijos. Sería padrísimo que ellos me entregaran". La boda de Juan Osorio: ¿cuenta con el apoyo de sus hijos? "Ahí más o menos, estamos negociando, son difíciles de convencer, pero pues ahí la llevamos, ya voy ganando. El apoyo de Emilio ya lo tengo, el de Sabrina, ya, falta el más difícil, el de Miriam, la mayor, entonces son dos por uno, pero ella cuenta como diez".

