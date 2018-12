¿Productor 'incompetente' y de 'bajo grado'? Juan Osorio le responde a William Levy

La guerra entre William Levy y el productor Juan Osorio parece que no tiene fin. Luego de que el actor cubano lo calificara de productor ‘de bajo grado’ e ‘incompetente’ y asegurara que nunca trabajaría con una persona como él, ahora es el creador de la exitosa telenovela mexicana Mi marido tiene más familia (Univision) el que responde a las duras declaraciones de Levy. Lo hizo a través de las cámaras del programa de televisión El gordo y la flaca (Univision), donde Osorio aseguró que no se sintió ofendido por los comentarios que el actor vertió en su contra.

“Yo creo que uno tiene que entender que en ese momento el señor tiene toda la libertad y expresó su sentir y bueno pues venga bien respetado y en lo personal uno tiene que seguir con su trabajo, luchando. A mí me queda claro que esta carrera es de todos los días y así como él habrá otra gente que no esté de acuerdo con mi manera de ser, de producir, de trabajar y habrá otra que me apoya y punto”, declaró el también productor de los exitosos melodramas mexicanos Mi corazón es tuyo y Una familia con suerte.

Así como respeta el punto de vista de William, Osorio dejó claro que no piensa cambiar su opinión respecto al galán, mucho menos retirar las palabras que le dedicó en su día cuando lo llamó ‘malagradecido’ por no querer hacer ya telenovelas.

“No voy a retirar ni voy a decir ‘ay no, me equivoqué’. No, lo sentí, lo dije y punto. Yo lo único que dije es que que raro que ahora no haya aceptado después de que el trampolín de Televisa le dio una oportunidad, lo dio a conocer y después ya no aceptara hacer novelas y que aparte ahora dice que las novelas es algo negativo”, aseveró el polémico productor.

Pero, ¿será que hay posibilidad de que ambos trabajen juntos alguna vez?

“No, por supuesto que no sé. En este momento no lo tengo planeado, en mi historia no hay un personaje entonces no, pero a lo mejor de repente se dice que él tiene el concepto de que soy un productor que no está a su nivel, entonces cuesta trabajo. A lo mejor algún día le iré a pedir trabajo a él porque ya es productor ahora”, zanjó el tema Osorio.